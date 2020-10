Wies Verbeek: ‘Geloof mij: je gaat ook weer gelukkig worden zonder hem’

Zit je met een prangende vraag of kun je wel wat goede raad gebruiken? De experts staan voor je klaar! Deze week beantwoordt Wies Verbeek, oprichter van healthy aging platform BLOW, vragen over ouder worden.

Vraag 1

Mijn moeder raakte vroeg en heftig in de overgang en nu ben ik ook al aan de beurt. Ik ben héél prikkelbaar, slaap slecht en voel me constant down. Heb jij tips om deze fase goed door te komen?

Antwoord:

‘Ik kan vanaf hier natuurlijk niet met zekerheid zeggen of je inderdaad vervroegd in de overgang bent, maar het verloop van jouw moeders overgang is in de meeste gevallen goed te vergelijken met wat jou te wachten staat. En ja, gelukkig zijn er zeker manieren om deze fase zo prettig mogelijk door te komen. De belangrijkste tip is er waarschijnlijk een die je niet wilt horen, maar je zult echt je levensstijl moeten aanpassen. Alles wat ongezond is, zal je overgangsklachten namelijk versterken. En ik weet dat dit betuttelend klinkt, maar zorg er dus voor dat je gezond eet, minder alcohol drinkt en voldoende ontspant. Ook het leiden van een regelmatig leven is erg belangrijk. Dit vergt wat discipline, maar je zult er veel profijt van hebben. Daarnaast wil ik je aanraden om bij de huisarts te vragen om een verwijzing naar een gynaecoloog die is gespecialiseerd in de overgang. Allereerst om vast te stellen in welke fase van de overgang je zit, maar hij of zij kan je ook helpen om je klachten aan te pakken. Hormoonsuppletie kan die klachten bijvoorbeeld onderdrukken. Je zou ook langs kunnen gaan bij een overgangspoli, want ook daar kunnen ze je helpen. Er is voor iedereen wel een oplossing op maat, dus het is echt nergens voor nodig om met deze vervelende klachten door het leven te gaan.’

Vraag 2

Na een relatie van dik twintig jaar zijn mijn vriend en ik uit elkaar. Ik heb géén idee hoe ik mijn leven op veertigjarige leeftijd zonder hem moet oppakken. Jij wel?

Antwoord:

‘Ik snap heel goed dat je je op dit moment reddeloos voelt, maar geloof mij: je gaat ook weer gelukkig worden zonder hem. Momenteel heb je het gevoel dat al je houvast onder je voeten is weggezakt, maar het is belangrijk dat je je realiseert dat je nog een hele toekomst voor je hebt. Je bent nog maar veertig, dit is pas het begin! Er staat nog zo veel te gebeuren aan nieuwe liefdes en mogelijkheden, dus het zou zonde zijn om je te verliezen in het verdriet. Uit ervaring weet ik dat veel vrouwen geneigd zijn zich meteen in een nieuwe relatie te storten, maar dat zou ik je niet willen aanraden. Ik zeg altijd: je wordt in je eentje geboren en je gaat in je eentje dood en dus moet je eerst weer leren om blij te zijn met jezelf. Wees dus niet bang om alleen te zijn, maar ervaar hoe het ook alweer is om op eigen benen te staan. Niet meteen in een nieuwe relatie springen, betekent overigens niet dat je geen affaires kunt hebben. Daarvoor ben je immers ook single. Zorg er echter wél voor dat je je verdriet verwerkt. Zoek in je eentje naar een nieuwe structuur en zorg voor ritme en regelmaat. Ga vooral dingen doen die je leuk vindt, want van laveloos op de bank hangen, is nog nooit iemand beter geworden. Als je merkt dat je in je verdriet blijft hangen, is het belangrijk om professionele hulp te zoeken. Het is nu misschien moeilijk voor te stellen dat je weer gelukkig wordt, maar er gloort nog héél veel aan de horizon.’

Wie is Wies?

Wies Verbeek (55) werkte jarenlang voor verschillende tijdschriften, waaronder als chef lifestyle bij Nouveau. In 2018 startte ze haar platform en YouTube-kanaal BLOW over healthy aging. Via blogs en vlogs neemt ze de kijker mee in haar zoektocht naar hoe we een beetje leuk ouder kunnen worden. Daarnaast maakt ze samen met presentator Jaap Jongbloed de podcast Jong bloed waarin ze op zoek gaat naar het geheim van een gezond en gelukkig lang leven.

