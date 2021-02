Durf te vragen: ‘Waar moet ik echt op letten als ik mijn baby gezond ter wereld wil brengen?’

Zit je met een prangende vraag of kun je wel wat goede raad gebruiken? In Durf te vragen, staan de experts voor je klaar. Deze week beantwoordt diëtist en voedingswetenschapper Marijke Berkenpas al jouw vragen.

Vraag 1:

Sinds ik zwanger ben, probeer ik gezonder te eten. Ik merk aan mezelf dat ik hierin een beetje doorsla, dus ik wil graag weten waar ik écht op moet letten om mijn baby gezond ter wereld te brengen.

Antwoord:

‘Als je veel over dit onderwerp strest, is het een goed idee om hierover eens met je verloskundige te praten. Natuurlijk is het belangrijk om op je voeding te letten, maar te veel stress is ook niet goed voor je baby. Desondanks heb ik wel wat tips. Tot en met de tiende week van je zwangerschap wordt aanbevolen elke dag vierhonderd microgram foliumzuur te slikken en daarnaast tien microgram vitamine D. Zolang je gezond en gevarieerd eet, krijg je voldoende calcium en ijzer binnen en zijn andere supplementen niet nodig.

Verder is het natuurlijk geen nieuws dat alcohol en roken een no go zijn, maar ook cafeïne, roofvis en lever kun je het best zo veel mogelijk beperken; voor leverworst en paté geldt maximaal één boterham per week. Slik daarnaast geen supplementen met vitamine A en kruidenpillen en -preparaten, wees matig met kruidenthee, kruidenmelanges en keukenkruiden en eet niet te veel drop. Om de kans op een voedselinfectie met de listeriabacterie en toxoplasmose te verkleinen, is het belangrijk om geen rauwe dierlijke producten en vacuümverpakte (gerookte) vis te eten.

Zorg er daarnaast voor dat je voldoende omega 3-vetzuur DHA binnenkrijgt. Eet daarvoor elke week bij voorkeur twee tot drie stukken vette vis. Er zijn ook capsules met DHA. Let tot slot ook op de voedselhygiëne in je eigen keuken, check dus houdbaarheidsdata en zorg ervoor dat je koelkast op de juiste temperatuur staat.’

Vraag 2:

Ik liep al een tijdje rond met allerlei klachten toen na een bezoekje aan de huisarts bleek dat mijn bloeddruk te hoog is. Kan ik er door middel van voeding voor zorgen dat dit weer omlaag gaat?

Antwoord:

‘Er is vaak geen duidelijke oorzaak te vinden bij hoge bloeddruk, maar er zijn wel bepaalde risicofactoren die een belangrijke rol spelen in de ontwikkeling. Een ongezonde leefstijl maakt het risico op een hoge bloeddruk groter. Gelukkig is dat iets waar je zelf invloed op hebt en dus is het zeker ook nuttig om je voedingspatroon eens onder de loep te nemen.

Zo is het goed om driehonderd gram groente en tweehonderd gram fruit op een dag te eten. Deze producten bevatten namelijk kalium en vezels en die hebben allebei een gunstig effect op je bloeddruk. Deze vezels vind je daarnaast ook in volkoren producten als volkorenbrood, zilvervliesrijst en volkorenpasta, maar ook in peulvruchten en noten.

Daarnaast is het bij een hoge bloeddruk belangrijk om te letten op je zoutinname. Het advies is om maximaal vier tot zes gram zout per dag binnen te krijgen. Ik zou je vooral willen aanraden om te letten op het zout dat wordt toegevoegd door de industrie. Natuurlijk is het ook goed om te stoppen met het zoutvaatje, maar juist bewerkte voedingsmiddelen bevatten veel zout. Als je pakjes en zakjes laat staan en kiest voor puur en onbewerkt, ga je echt al flinke winst behalen. Beperk tot slot je alcoholinname, want het is echt een fabeltje dat alcohol goed is voor je bloedvaten.’

Vraag 3:

Ik werk in de zorg met veel onregelmatige diensten. Doordat ik geen ritme heb, krijg ik op willekeurige momenten honger en kan ik tijdens de nachtdienst niet stoppen met snaaien. Heb jij tips?

Antwoord:

‘Het probleem met onregelmatige diensten is dat je door het gebrek aan ritme je biologische klok verstoort. Deze verstoring kun je beperken door met voeding toch een bepaald ritme te creëren. Hou daarom zo veel mogelijk vast aan je biologische dag- en nachtritme. Eet dus overdag, zo min mogelijk in de

nacht en neem per 24 uur in elk geval drie hoofdmaaltijden, bij voorkeur op vaste tijdstippen. Je kunt hier vervolgens afhankelijk van je dienst op inspelen.

Bij een ochtenddienst zou ik je aanraden om eerst iets kleins te eten en pas te ontbijten rond je ‘normale’ ontbijttijd, bijvoorbeeld in je eerste pauze. Je lunch en diner volgen dan op je gebruikelijke tijden. Tijdens een middagdienst sta je waarschijnlijk wat later op dan gebruikelijk, maar verder kun je je prima aan je eetmomenten houden. De nachtdienst verstoort je ritme het meest.

Mijn tips: ontbijt voordat je gaat slapen en neem een (late) lunch zodra je wakker wordt. Neem je diner vervolgens voordat je aan de nachtdienst begint. Door met deze grote maaltijd de nacht in te gaan, zul je namelijk minder geneigd zijn te gaan snacken. Beperk je voedselinname tijdens je nachtdienst zo veel mogelijk en probeer tussen middernacht en zes uur ’s ochtends geen grote hoofdmaaltijd te eten. Krijg je tóch trek? Kies dan voor een groter tussendoortje of een kleine maaltijd. Bereid dit voor door zelf een goed gevulde salade, volkoren crackers met humus of wat noten mee te nemen. Zo zul je veel minder geneigd zijn om naar de snoepautomaat te lopen.’

Lees ook

Durf te vragen: Floor Claus beantwoordt al jouw cosmetische vragen

Meer over Marijke

Marijke Berkenpas (38) is voedingswetenschapper en werkte jaren als klinisch diëtist bij een academisch ziekenhuis. Daarnaast is ze oprichter van I’m a Foodie (@iamafoodie.nl), een online platform over voeding in relatie met gezondheid, waarop ze samen met collega diëtisten en voedings- en gezondheidswetenschappers schrijft over trends en hypes en deze omzet in haalbare adviezen en recepten. In 2016 schreef ze het boek Eet als een expert en sindsdien heeft ze vier andere boeken uitgegeven in de serie I’m a Foodie presents.

Stuur je vragen

Elke week in durf te vragen staat er een expert voor je klaar om ’m te beantwoorden. Of dat nou is op het gebied van liefde en seks, je lichaam, huid, sport, werk of wat dan ook: je kunt hier alles kwijt. Stuur je vraag naar redactie@viva.nl o.v.v. Durf te vragen.

Op de hoogte blijven van onze leukste artikelen en winacties? Schrijf je in voor de VIVA-nieuwsbrief