Zit je met een prangende vraag of kun je wel een goede raad gebruiken? Deze keer beantwoordt Wies Verbeek, oprichter van healhty aging platform BLOW, al jouw vragen over ouder worden.

Vraag 1

Sinds ik de veertig gepasseerd ben, lijkt het wel alsof mijn buikomvang elk week groeit. Ik doe niks anders dan voorheen: ik sport voldoende en probeer zo veel mogelijk gezond te eten. Toch blijf ik aankomen. Wat kan ik hieraan doen?

Antwoord:

‘Bij het ouder worden, kunnen inderdaad wat extra kilo’s komen kijken. Ik weet natuurlijk niet of dit bij jou het geval is, maar zeker als je richting de menopauze gaat, kun je als vrouw wel vijf tot tien kilo aankomen. Dit komt doordat je oestrogeenaanmaak verandert. Door de daling van dit hormoon wordt je stofwisseling trager en dat betekent dat je niet meer dezelfde hoeveelheden kunt eten als je gewend was. Daarnaast is het ook nog eens zo dat een lager niveau van oestrogeen ervoor zorgt dat je spierweefsel verliest. En spieren verbranden nu eenmaal meer dan vet, waardoor je energiebehoefte zal dalen. Ook hier geldt: wanneer je op gewicht wilt blijven, kun je met minder eten toe dan voorheen. Hou hier dus rekening mee, maar ga niet aan de lijn. Dat werkt namelijk averechts en maakt je stofwisseling nóg trager. Mijn advies? Blijf vooral gezond eten en ga lekker (extra) bewegen. Ideaal is high intensity interval training en een combinatie van conditie en kracht. En probeer daarnaast zo veel mogelijk beweging in je dagelijkse leven in te passen. Dat kan heel simpel door tijdens het afdrogen op één been te gaan staan. Of zet je koffiezetapparaat zo ver mogelijk bij je werkplek vandaan zodat je steeds een stukje moet lopen. Maak je je nou echt zorgen over je gewichtstoename? Ga dan even langs je huisarts. Veel vrouwen krijgen tijdens de overgang met een vertraagde schildklierwerking te maken. Dat kan je stofwisseling flink in de war schoppen en zorgen voor extra kilo’s.’

Vraag 2

Al vanaf het moment dat ik het eerste rimpeltje ontdekte, heb ik de botoxspuit erin laten zetten. Nu sta ik op een tweesprong: óf nog meer botox óf de rimpels omarmen. Wat zou jij me adviseren?

Antwoord:

‘Ik denk niet dat het een kwestie is van óf het een óf het ander. Er is namelijk ook een tussenweg van subtiel en weinig botox. Ik kan jou natuurlijk niet vertellen wat te doen, maar wat mij betreft is het vooral belangrijk om de balans in je gezicht te bewaren. Vaak zijn mensen geneigd om telkens dat ene punt waar ze zich aan storen te laten behandelen. Bijvoorbeeld de kraaienpootjes of je fronsrimpels. Maar daarmee vergeten ze de rest van het gezicht, terwijl het juist goed is om naar het hele plaatje te kijken. Een goede cosmetische arts kan je daarbij helpen. Daarnaast is het belangrijk om je af te vragen wat voor rol die botox voor jou speelt. Tijdens de eerste lockdown raakten sommige mensen in paniek omdat ze hun botox niet konden krijgen. Dat is natuurlijk niet gezond. Kies je voor botox en voel je je daar fijn bij? Prima! Maar het is niet zaligmakend. En realiseer je ook: als je veertig bent, kun je zo’n rimpeltje nog wel wegwerken, maar op een gegeven moment is er geen houden meer aan. Op den duur gaat immers alles hangen, wordt je huid slap en krijg je nog meer rimpels. Dat is niet leuk, maar je zult het toch een keer moeten accepteren. Misschien is deze tweesprong daarvoor het juiste moment?’

Wie is Wies?

Wies Verbeek (55) werkte jarenlang voor verschillende bladen en glossy’s, waaronder als chef lifestyle bij Nouveau. In 2018 startte ze haar eigen platform en YouTube-kanaal BLOW over healthy aging. Via blogs en vlogs neemt ze de kijker mee in haar zoektocht naar hoe we een beetje leuk ouder kunnen worden. Daarnaast maakt ze samen met presentator Jaap Jongbloed de podcast Jong bloed waarin ze op zoek gaat naar het geheim van een gezond en gelukkig lang leven.

Durf te vragen is afkomstig uit VIVA 53-2020. Deze editie ligt t/m 5 januari in de winkel. Je kunt de editie ook hieronder online bestellen.