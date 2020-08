Wies Verbeek: ‘Het is normaal als je ouder worden qua uiterlijk lastig vindt’

Zit je met een prangende vraag of kun je wel wat goede raad gebruiken? De experts staan voor je klaar! Deze week beantwoordt Wies Verbeek, oprichter van healthy aging platform BLOW, vragen over ouder worden.

Vraag 1

Ik vind het belangrijk om er verzorgd uit te zien, maar word de laatste tijd steeds bewuster van het feit dat ik ouder word en dat daar ook gebreken bij komen kijken. Ik vind dat lastig. Heb jij tips om dit te accepteren?

Antwoord:

‘Als je tegenwoordig zegt dat je je uiterlijk belangrijk vindt, word je al snel als oppervlakkig bestempeld. En zodra je aangeeft dat je rimpels vervelend vindt, krijg je te horen dat er belangrijkere dingen in de wereld zijn. Dat klopt, er zijn absoluut belangrijkere dingen. Maar het is normaal en zeker niet oppervlakkig als je ouder worden qua uiterlijk lastig vindt. Mijn advies? Probeer er zonder te overdrijven toch goed uit te zien. Simpele dingen kunnen al heel erg helpen. Ga wat vaker naar de kapper, laat je nagels lakken, neem een bindweefselmassage of ga naar de schoonheidsspecialiste. Zelf knap ik hier altijd erg van op. Daarnaast zou je kunnen zoeken naar foto’s van actrices of modellen die veel ouder zijn. Veel van hen zien er echt nog héél goed uit. Print deze foto’s uit en hang ze op zodat je regelmatig ziet dat oud absoluut niet lelijk hoeft te zijn. Realiseer je daarnaast dat je op je vijfentwintigste ook niet altijd tevreden was met jezelf. Als je nu terugkijkt, vind je waarschijnlijk dat je er toen fantastisch uitzag, maar op het moment zelf was je ongelukkig met je billen of pukkels. Ditzelfde geldt voor je veertigste. En vijftigste. Je mag dus best balen van ouder worden, maar realiseer je ook dat het doodzonde is om je te laten leiden door die onzekerheid.’

Vraag 2

Vroeger was ik nooit ziek, maar sinds ik de veertig ben gepasseerd, ben ik met elke verkoudheid en elk griepje aan de beurt. Hoe kan ik mijn weerstand verhogen?

Antwoord:

‘Je weerstand neemt inderdaad af als je ouder wordt, maar dan hebben we het over echt oude mensen en niet over veertigers. Dat je nu minder weerstand hebt, komt dus niet door je leeftijd. De kans dat iemand met weinig weerstand een virus of bacterie oploopt, is overigens net zo groot als iemand met veel weerstand. Het verschil zit hem in de klachten die je ervaart. Voor je veertigste had je ook een griepje, maar had je er geen of minder last van. Nu je opeens wel serieuze klachten ervaart, wijst dat op een lagere weerstand. Dat kan door van alles komen, maar stress is een grote boosdoener. Vraag je dus af of je momenteel in een stressvolle situatie zit. Kijk daarnaast kritisch naar je slaap-, bewegings- en voedingspatroon. Voldoende slaap en beweging heeft een heel grote invloed op je weerstand. Ditzelfde geldt voor het eten van gezonde, pure voeding. Eet eens wat extra haverzemelen, daar zitten veel vezels in. Als je daarnaast zorgt voor zo min mogelijk stress, voldoende slaap én genoeg beweging, zul je vanzelf merken dat je weerstand weer hoger wordt. Blijf je twijfels houden? Ga dan even langs bij je huisarts.’

Wie is Wies?

Wies Verbeek (55) werkte jarenlang voor verschillende bladen en glossy’s, waaronder als chef lifestyle bij Nouveau. In 2018 startte ze haar eigen platform en YouTube-kanaal BLOW over healthy aging. Via blogs en vlogs neem ze de kijker mee in haar zoektocht naar hoe we ’n beetje leuk ouder kunnen worden. Daarnaast maakt ze samen met presentator Jaap Jongbloed de podcast Jong bloed waarin ze op zoek gaat naar het geheim van een gezond en gelukkig lang leven.

