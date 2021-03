Durf te vragen: ‘Is haaruitval normaal als je ouder wordt of word ik kaal?’

Zit je met een prangende vraag of kun je wel een goede raad gebruiken? Deze week in ‘Durf te vragen’ beantwoordt Wies Verbeek, oprichter van healhty aging platform BLOW, al jouw vragen over ouder worden.

Vraag 1

Help, mijn haar valt uit! Is dat normaal als je ouder wordt of word ik kaal?

Antwoord

‘Ik kan me goed voorstellen dat je denkt: er valt zo veel uit, ik word toch niet kaal? Toch is het heel normaal om zo’n honderd haren per dag te verliezen, daar hoef je dus echt niet van te schrikken. Het is inderdaad zo dat je wat sneller haar verliest als je ouder wordt. Je hoofdhuid veroudert immers ook, je poriën gaan verder openstaan en de boel wordt minder soepel. Daarnaast zijn er nog een aantal factoren die haaruitval kunnen verergeren. Als je in de overgang komt, is haarverlies namelijk óók een bekend kenmerk. Dit komt door de verminderde aanmaak van oestrogeen. Maar haaruitval kan ook worden veroorzaakt door langdurige stress of slechte voeding. Het kan voor jou dus zeker raadzaam zijn om eens bij jezelf na te gaan of dit misschien op jouw van toepassing is en of je wel voldoende vitaminen, mineralen en vezels binnenkrijgt. Van B-vitamines is bijvoorbeeld bekend dat het een goed effect heeft op huid en haar. Vooral biotine (vitamine B8) is een van de belangrijkste vitamines tegen haaruitval. Mocht dit nou allemaal niet helpen of blijf je je zorgen maken? Ga dan eens naar een tricholoog. Dat is een haarspecialist die heel precies kan uitzoeken hoe het zit met je haarzakjes, de conditie van je hoofdhuid en of je inderdaad teveel haar verliest.’

Vraag 2

Ik word nog maar heel soms ongesteld en heb af en toe een opvlieger. Ik ben nog maar 38, het kan de overgang toch niet zijn?

Antwoord

‘Het is van afstand moeilijk te beoordelen, maar ja: het zou de overgang wél kunnen zijn. Het is echter ook goed mogelijk dat er allerlei andere redenen zijn voor je onregelmatige menstruatie. Stress is hier een goed voorbeeld van. Om zeker te weten of je inderdaad vroeg in de overgang bent, zijn meerdere onderzoeken nodig. En het is belangrijk om dit te doen, want 38 jaar is natuurlijk wel erg jong. We spreken in dit soort gevallen dan ook wel van de vervroegde overgang. Dit is officieel als je veertig jaar of jonger bent. Hoe dit kan? De vroege overgang ontstaat doordat de eierstokken niet meer werken. Wanneer de eicelvoorraad zo laag is geworden, groeien er geen eiblaasjes meer en vindt er geen eisprong meer plaats. Om dat te onderzoeken, kan je huisarts je doorverwijzen naar een gynaecoloog, maar tegenwoordig bestaan er ook zogenoemde COLA-spreekuren. Dat staat voor cyclusstoornissen, ligomenorroe en amenorroe en richt zich dus compleet op problemen of onregelmatigheden rondom de menstruatie. Daar kunnen ze onderzoeken of je nog wel voldoende eisprongen hebt en of je nog wel genoeg hormonen aanmaakt. Als dat niet het geval is, ben je inderdaad in de overgang. En helaas kun je daar niks aan veranderen. Dit is vaak genetisch bepaald, maar kan ook gewoon domme pech zijn. Het enige wat je wél kunt doen, is met een arts bespreken hoe je je overgangsklachten kunt onderdrukken om het jezelf zo prettig mogelijk te maken. Hormoonsuppletie kan hier bijvoorbeeld goed bij helpen.’

Vraag 3

Vroeger had ik nooit problemen met slapen, maar tegenwoordig weet elk geluid mijn slaap te verstoren en ben ik steeds vroeger klaarwakker. Nu las ik dat je steeds minder slaap nodig hebt naarmate je ouder wordt. Kan dit de oorzaak zijn van mijn slaapprobleem?

Antwoord

‘Het is een hardnekkig misverstand dat je minder slaap nodig hebt als je ouder wordt. Dat is echt een mythe, want de meeste volwassenen hebben – ongeacht hun leeftijd – zeven tot negen uur slaap nodig. Pas als je 65-plus bent, zal dit een héél klein beetje veranderen, maar dan hebben we het ook over maximaal een halfuurtje minder. Toch kunnen je slaapproblemen zeker te maken hebben met het ouder worden. Je slaap-waakritme verandert namelijk en daardoor zul je lang niet meer zo diep slapen als je gewend was. Die verschuiving komt door de verminderde productie van bepaalde hormonen op latere leeftijd, zoals het groeihormoon en melatonine. Doordat je lichter slaapt, zul je logischerwijs sneller wakker liggen of worden van allerlei geluiden. Helaas hoort dit erbij en zijn er niet echt oplossingen voor. Het enige wat je zelf kunt doen om zo goed mogelijk te slapen, is ervoor zorgen dat je regelmaat in je slaappatroon creëert. Zodra je wat ouder wordt, wordt je biologische klok namelijk een stuk minder flexibel. Ga dus niet de ene keer om tien uur naar bed en de volgende dag pas rond mindernacht, maar ga zoveel mogelijk op vaste tijden in én uit bed. Realiseer je wel: dit geldt óók in het weekend. Als je elke keer al vroeg in de ochtend klaarwakker bent, kan dit trouwens ook betekenen dat je simpelweg te vroeg naar bed gaat. Probeer in dat geval eens acht uur terug te tellen vanaf je vaste opstatijd en ga pas rond dat moment slapen.’

Wie is Wies?

Wies Verbeek (56) werkte jarenlang voor verschillende bladen en glossy’s. In 2018 startte ze haar platform en YouTube-kanaal BLOW, over healthy aging. Via blogs en vlogs neemt ze de kijker mee in haar zoektocht naar hoe we een beetje leuk ouder kunnen worden. Daarnaast maakt ze samen met presentator Jaap Jongbloed de podcast Jong bloed waarin ze op zoek gaat naar het geheim van een gezond en gelukkig lang leven.

Stuur je vragen

Elke week in durf te vragen staat er een expert voor je klaar om ’m te beantwoorden. Of dat nou is op het gebied van liefde en seks, je lichaam, huid, sport, werk of wat dan ook: je kunt hier alles kwijt. Stuur je vraag naar redactie@viva.nl o.v.v. Durf te vragen.

Op de hoogte blijven van onze leukste artikelen en winacties? Schrijf je in voor de VIVA-nieuwsbrief

Beeld: Esther Gebuis