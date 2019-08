Slaap lekker: door een dutje van 20 minuten op je werk presteer je beter

Heb je soms het gevoel op je werk dat je gewoon éventjes zou willen gaan liggen? Je bent niet alleen. Sterker nog, een dutje van 20 minuten zou je juist beter laten presteren.

Want zoals we misschien wel weten (maar soms vergeten als we op de bank liggen): je moet niet te lang in slaap vallen. Sportarts Kasper Janssen legt uit aan Nu.nl: ‘Dat is lang genoeg om uit te rusten en te herstellen. Als je langer slaapt, kom je in een diepere slaapfase. Als je daaruit wakker wordt, kun je na bijvoorbeeld drie kwartier een katerig gevoel hebben en kost het je een half uur tot een uur voordat je weer alert bent.’

After lunch dip

Dat gevoel van een dipje na de lunch is er dan ook niet voor niks. Janssen vervolgt: ‘Dat heeft niet alleen te maken met de zwaarte van je lunch, maar vooral met de natuurlijke neiging van je lichaam om tussen 13.00 en 16.00 uur in de herstelstand te gaan. In onderzoeken zien we dat mensen op dat moment minder alert zijn.’ Toch is het in Nederland nog een taboe om even te gaan tukken. En dat terwijl het juist al effectief is gebleken: uit onderzoek van NASA bleek dat piloten die een kort dutje deden tijdens trans-Atlantische vluchten, uiteindelijk 30 procent minder fouten maakten tijdens de landing.

Ontspannen

Lukt het je niet om echt in slaap te vallen? Alleen al even ontspannen kan voldoende zijn. De sportarts verklaart: ‘Door te gaan liggen, wordt je ademhaling rustiger, zakt je hartfrequentie en daalt je bloeddruk. Zelfs als je niet in slaap valt, beweegt je lichaam richting herstel en neemt daarbij ook je hersenactiviteit af.’ Je hebt deze rust dus nodig om uiteindelijk beter te kunnen functioneren. Slaap lekker!