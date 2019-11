15 easy peasy tips voor minder stress

Vliegen rennen opstaan en weer doorgaan. Herman van Veen zingt het, wij doen het. Maar wie zit nou echt te wachten op dat vliegensvlugge leven dat vaak gepaard gaat met stress? Geheimpje: niemand. Daarom presenteren wij: een lijstje met hartstikke makkelijke tips voor minder stress.

Fysieke trucjes voor minder stress

Masseer je hoofdhuid

Niet alleen heel lekker, maar ook heel goed tegen stress. Bovendien gun je die drukke hersenen van je op deze manier ook wat. Stretch je lichaam

Het leven is rennen of zitten, maar wanneer geef je je spieren de aandacht die ze verdienen? Hoppakee, door stretchen ontspan je je lichaam en dat is wat je wil. Doe de neplachen

Een oud en apart trucje, maar het helpt echt. Door neplachen laat jij je lichaam denken dat je echt blij bent. Doe je ogen dicht

Iedere dag worden onze ogen vermoeid met zoveel prikkels en beelden. In slechts 10 seconden kun je je ogen als het ware resetten. Knuffel iemand minimaal 6 seconden

De mens wil genegenheid en in het geval van stress is support soms all we need. Zes seconden met iemand knuffelen is al lang genoeg voor een vleugje serotonine.

Praktische trucjes

Schrijf je to do’s en zorgen op

Door dingen op te schrijven zet je dingen letterlijk uit je hoofd (en op papier). Bovendien creëer je overzicht. Vermijd al het overbodige

We gooien onze agenda tjokvol met afspraken. Maar waarom? Zijn ze echt nodig? 90 procent van je afspraken is onnodig en veroorzaakt alleen maar stress. Stop met uitstellen

Uitstellen levert werkelijk waar alleen maar negatieve emoties op. Het is heel simpel: het is gewoon een kwestie van doen. Suus Ruis ging op onderzoek uit waarom we dingen uitstellen. Haar bevindingen lees je hier. Plan je pauzes in

Plannen is jezelf verwennen, we kunnen het niet vaak genoeg zeggen. Een planning geeft overzicht, óók van je vrije tijd. Ruim op

Een opgeruimd huis is een opgeruimd hoofd. Weet jij niet waar te beginnen? Puinruimen in huis doe je zo. Luister naar muziek

Vrolijke deuntjes doen wonderen – en misschien ga je zelfs een beetje dansen. Doe dan.

Culinaire trucjes

Drink een kop thee

Thee is lekker, thee is gezond, thee is ontspannend. Need we say more? Eet wat chocola

Een beetje verwennerij mag best, toch? Eet citrusvruchten

Niet alleen zijn ze vrolijk van kleur, ze zijn healthy as fuck. Kook uitgebreid

Ook koken is jezelf verwennen. Schenk daarbij een glaasje wijn voor jezelf in en leg je telefoon weg.

