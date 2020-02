Echt opladen op vakantie? Zo lukt het je deze keer wel

Je kijkt al maanden uit naar dat tripje en hebt als streven om écht goed te kunnen opladen tijdens deze vakantie. Maar eenmaal daar wil je alle bezienswaardigheden kunnen afvinken, de lekkerste eettentjes uit proberen en noem maar op. Het resultaat? Je komt nog steeds kapot thuis. Door deze tips lukt het je wel om rust te nemen.

Jessica De Bloom, auteur van het boek De kunst van het vakantie vieren, verklaart dan ook dat simpelweg je werk vaarwel zeggen en je koffers pakken niet garant staat voor ook echt kunnen opladen. Als arbeids- en organisatiepsychologe neemt ze al jaren ons gedrag voor, op én na de vakantie onder de loep. Wat blijkt? Er zijn vijf essentiële onderdelen nodig om ook echt op te kunnen laden tijdens dat tripje naar de zon.

Opladen tijdens vakantie

Dus hoe doe je dat? Opladen tijdens je welverdiende vakantie? Want het blijkt namelijk nog knap lastig om je werk ook echt achter je te laten en afstand te nemen, zo blijkt uit verschillende studies. Het is belangrijk om hierin echt streng te zijn voor jezelf. Nee, geen mails nog even snel beantwoorden of reageren op appjes van collega’s. Je gemoedstoestand zal namelijk verhogen wanneer je deze zaken ver links laat liggen. Dus ja, hop, ook uit die gezamenlijke appgroep.

En ontspan

Een vakantie is om te ontspannen, dus waarom dan je tripje volproppen met allemaal dingen die je niet leuk vindt? Je hoeft heus niet naar dat museum, omdat iedereen het aanraadt. Als jij vijf dagen lang met je billen op een bedje in de zon wil liggen, is dat ook helemaal goed. Bedenk dus goed wat jij wil doen en laat je niet teveel leiden door de mening van anderen. En daarmee komen we meteen bij het volgende punt: zelf beslissen wat je kunt doen, zorgt voor een betere gemoedstoestand. Wanneer jouw vriend(in) dus wél graag die berg wil beklimmen en jij niet, laat hem of haar dit vooral ook lekker doen. Zie je elkaar daarna weer toch? En ook belangrijk, meer cocktails voor jou.

Nieuwe dingen leren

Toch betekent dat niet dat je per se alles bij het oude vertrouwde moet laten. Ga ook voor een mastery experience, eigenlijk vooral een duur woord voor een activiteit die niets te maken heeft met wat je in het dagelijks leven doet. Door iets nieuws te leren, zul je uiteindelijk een gevoel van trots ervaren én het zou een verrijking voor je leven zijn. Als laatste is het nog belangrijk om betekenisvolle activiteiten toe te voegen aan je vakantie. Voor de meeste mensen zijn dit diepe gesprekken met de belangrijke personen in hun leven. Ook na je vakantie heb je hier nog profijt van. En als je dit leest tijdens je vakantie: snel je telefoon weer weg en focus op het daar zijn. Anders kom je dadelijk nog steeds niet uitgerust thuis.