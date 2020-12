Echt waar: deze vier sterrenbeelden zijn het meest goedgelovig

‘Huh, echt waar?’ Noem het een beetje naïef, maar deze mensen kun je bijna álles wijsmaken. Leuk om een grapje mee uit te halen, maar trek het niet te ver door. Deze vier sterrenbeelden zijn dan ook het meest goedgelovig van allemaal.

Sterrenbeelden goedgelovig

Ja, Vissen, Leeuw, Boogschutter en Ram, we kunnen van alles beweren, jullie geloven het toch wel. Helaas pindakaas, misschien moet je je toch eens achter je oren krabben als je een verhaal hoort wat te goed is om waar te zijn.

Ram (21 maart t/m 19 april)

Jij, naïef? Laat je niet lachen. Maar denk even goed na: als je eenmaal ergens je zinnen op hebt gezet, zal dit hoe en ook moeten gebeuren. Je bent behoorlijk impulsief en vergeet daarom na te denken. Volle kracht vooruit zonder te stoppen, dat is wat er gebeurt als je echt naar iets verlangt. Dat je daardoor soms iets te snel verhalen gelooft, neem je maar even voor lief.

Leeuw (23 juli tot 22 augustus)

Zodra het gaat om een complimentje, ben je maar wat graag goedgelovig. Wanneer je ergens van houdt, ben je ontzettend enthousiast én gepassioneerd hierover. Je reageert vanuit je hart en zult alles op alles zetten om voor jouw eigen geluk te gaan. Sukkel voor de liefde, koning(in) in de discotheek. Je trapt al snel in een onschuldige leugen, omdat je misschien maar wat graag wilt dat het waar is. Oppassen dus!

Boogschutter (22 november tot 21 december)

Je kan soms bést een beetje een betweter zijn. Je probeert elke situatie zo optimistisch mogelijk in te zien, maar daarin zit je soms op het randje van alles maar ontkennen. Hee, wie zei dat de mogelijkheden niet eindeloos zijn? Nou, soms moet je misschien je roze bril even afzetten en niet alles geloven wat je verteld wordt. Ja helaas, niet iedereen heeft het beste met je voor.

Vissen (19 februari tot 20 maart)

Je doet veel op basis van je intuïtie. Als je onderbuikgevoel je vertelt dat het goed zit, dan ga je daar al snel in mee. Toch schuilt daarin ook de valkuil: je schuift misschien al snel je logische redenering aan de kant, omdat je zo graag wil dat iedereen goed met elkaar om kan gaan. Probeer daarom even de rust te zoeken en bij jezelf na te gaan: klopt dit ook wel allemaal of word ik hier voor de gek gehouden?

Bron: Elite Daily | Beeld: Unsplash