Angst is een slechte raadgever. Hoe sluit je je oren af voor dit negatieve advies?

Het ding met angst is een beetje dubbel. Enerzijds waarschuwen angstige gevoelens je voor dreigend gevaar. Wie schrikt, doet vaak automatisch een stap of sprongetje achteruit. Dat is de gezonde angst die in werking treedt en je waarschuwt. Het houdt je veilig en mag gezien worden als een goede raadgever: deze angst zal je niet snel op een dwaalspoor brengen.

Maar dan is er nog die andere vorm van angst, die jou maar wat graag op een dwaalspoor zet. Dit zijn de zorgen die je ’s nachts wakker houden en je gedachten overdag troebleren. Deze vorm van angst is onlogisch en irreëel. Een bangigheid die je belemmert en tegenhoudt om te doen wat je het liefste zou willen doen. Stel je voor hoe je leven zou zijn als deze angst is weggenomen.

Dus hoe sluit je je oren af voor deze negatieve mentor?

Stap 1: benoem je angst

Denk na over de angsten in je leven. Identificeer je meest prominente, onlogische angst en stel een actieplan op om deze te elimineren. Bedenk hoe je leven, relaties of specifieke ervaringen veranderen als deze angst zou worden weggenomen.

Stap 2: verminder je angst

Nu je je angst hebt herkend, moet je het herkennen wanneer deze negative nancy in je opkomt. In plaats van in paniek te raken, ben je je bewust van negative nancy en vraag je jezelf af: “Waarom denk ik hier op een angstige manier over na?” Bekijk die angst met een vleugje scepsis en een flinke toef nieuwsgierigheid. Is het echt echt?

Stap 3: schakel het uit

Kleine stapjes nemen om onze fobie te ontwapenen, het lijkt misschien op sneeuwschuiven met een theelepel. Maar beetje bij beetje zorgen deze stapjes ervoor dat je je gedachten weer onder controle krijgt.

Als je bijvoorbeeld een presentatie moet geven, maar een hekel hebt aan presenteren, zoek dan een paar meditatie-oefeningen die je kunt doen. Door die oefeningen te doen, creëer je een ruimte in je geest waar je gemakkelijk toegang toe hebt als er een angst opkomt, en vanuit die rustige plek kun je jezelf geruststellen.

Stap 4: maak een mantra

Verander je angst in een bevestigende mantra. Neem nou die presentatie. Je bent zenuwachtig en bang dat je je teksten vergeet. Ho stop. Vermijd negatieve zelfpraat en creëer in plaats daarvan een bevestigende mantra: “Ik ben volledig voorbereid. Alles wat ik te zeggen heb, is nuttig, goed onderbouwd en iets waar ik in geloof. Ik zal er cool, kalm en zelfverzekerd uitzien. ” Laat negatieve zelfpraat je potentieel voor grootsheid niet beperken. You got this.

Nu je je onlogische angsten kunt signaleren, benoemen en kunt onderdrukken is het tijd voor het volgende level.

Stap één: zet ’s ochtends tijd opzij

Wil je je angsten echt leren tackelen? Reserveer dan ’s ochtends wat tijd voor deze nare gevoelens. Denk erover na en kom je angsten onder ogen. Het is wetenschappelijk bewezen dat onze wilskracht en psychisch uithoudingsvermogen ’s ochtends het sterkst zijn en gedurende de dag afnemen. Dit is de reden waarom het voor iedereen die ooit een dieet heeft gevolgd (en dat is eigenlijk iedereen), zo gemakkelijk is om een smoothie te kiezen voor het ontbijt, een salade voor de lunch en dan een ongezonde keuze te maken rond etenstijd.

Stap twee: daag op angst gebaseerde gedachten uit

Weer terug naar die presentatie. Beeld je in dat je de ruimte binnenloopt, voor de groep gaat staan en je presentatie opstart. Visualiseer hoe je een slokje water neemt, iedereen welkom heet en je presentatie aftrapt. Het kan zijn dat je gaat zweten, je hart tekeer gaat of dat je sneller gaat ademhalen. Stel jezelf dan deze vraag: wat klopt er niet aan deze gedachte? Iedere week houden honderden mensen een presentatie, in real life of digitaal. Zij overleven het allemaal. Jij ook. Doe de ‘check 5’:

Ik ben voorbereid Ik heb gedaan wat ik kon Ik ken het Ik kan het Ik doe het

Als je deze alle vijf hebt afgetikt, zijn er aanwijzingen dat datgene waar je bang voor bent, zal gebeuren? Hoe zou je leven eruit zien als je deze angst niet zou voeden? Welke nieuwe ervaringen zou je kunnen hebben? Zou je dan als Ruben Nicolai, Tim Hofman of Rick Brandsteder een vloeiende presentatie geven?

Door je gedachten op deze manier uit te dagen, raak je de wortel van de angst aan en knip je ‘m lekker door. Als je angsten nergens kunnen groeien, zullen ze uiteindelijk sterven.

Stap drie: stel jezelf bloot

Om je angsten te overwinnen, moet je ze onder ogen zien. Maar onthoud: baby steps. Te veel en te snel de confrontatie aangaan, kan averechts werken.

Terug naar de presentatie.

Oefen je presentatie in je eentje, achter je bureau.

Doe het nog een keer, maar dan staand.

Nu nog een keer, maar dan voor je partner, vriendinnen of familie.

Loop de ruimte van de presentatie binnen, en verken de ruimte.

Houd je beste presentatie ooit 🙂

Angst herkennen en ermee werken is als het trainen van een spier voor de eerste keer: het kan onnatuurlijk aanvoelen, maar je zult er snel profijt van voelen.