Een duik in ijskoud natuurwater: dit doet het voor je lichaam

Brrr, krijg jij al de rillingen van een koude douche en moet je er niet aan denken om je onder te dompelen in ijskoud water? Steeds meer mensen denken daar anders over en doen mee aan een nieuwe trend: zwemmen in ijskoud natuurwater. Waarom is dit ineens zo populair en wat doet het voor je lichaam?

In Scandinavische landen gaan mensen al langer kopje onder in ijswater, maar nu is de trend ook overgewaaid naar Nederland.

The Iceman

Een groot voorbeeld voor velen, is de Nederlander Wim Hof, beter bekend als The Iceman. Afgelopen jaren brak hij record na record. Hij beklom onder andere de Killimanjaro en Mont Blanc in zijn onderbroek en rende al eens – op blote voeten – een marathon op ijs. Steeds meer mensen zien Wim als voorbeeld. Daarom ontwikkelde hij een methode waardoor je beter bent opgewassen tegen vrieskou.

Een duik in ijskoud water

In ons moderne levensstijl, zijn we gewend geraakt en comfort en warmte. We nemen maar al te graag een heerlijke té warme douche en moeten niet denken aan kou. Dit zorgt er helaas wel voor dat ons immuunsysteem in slaap wordt gesust. Een duik in ijskoud water zorgt er volgens Hof voor dat je een diepere controle krijgt over je immuun- en hormonale systeem. “Het is een geweldige leermeester, vertelt Wim in een video van de Telegraaf”.

Oefenen onder de koude douche

Volgens hem bestaat de therapie uit drie essentiële stappen: ademhaling, koudetherapie en concentratie. De tweede stap, koudetherapie, kun je gemakkelijk thuis oefenen. Neem vaker een koude douche of spoel na met ijskoud water. Wanneer je hieraan moet wennen, kun je natuurlijk eerst met lauw water beginnen. Iedere dag zet je de kraan iets kouder. Op deze manier went je lichaam langzaam aan nieuwe temperaturen. Even doorbijten dus!

Een boost voor je immuunsysteem

Maar wat doet het naast een beter immuunsysteem nog meer voor je lichaam? Volgens échte ijsduikers vermindert het stress, omdat je meer controle hebt over je ademhaling. Ook beweren ze dat je hierdoor in het echte leven beter kunt omgaan met stressvolle situaties.

De methode kan ook pijn verlichten en is een oppepper bij vermoeidheidsklachten. Een flinke boost krijg je dus van zo’n koude duik. Neem, wanneer je dit gaat proberen, wel voldoende warme kleding mee en een thermoskan met thee. Zorg daarnaast voor je eigen veiligheid, dus ga op pad met meerdere mensen.

‘Winterse dagen zijn een reset’

Door het winterse weer, kan The Iceman – net als vele andere Nederlanders – zijn geluk niet op. In een video van de Telegraaf, vertelt Wim, dat hij enorm blij is met de sneeuwval van afgelopen dagen, hij ziet het als een grote reset. “Iedere dag zwem ik in natuurwater, zo ver het mogelijk is. Als bevroren is, maak ik een wak en ga ik er in zitten. Ook ren ik door de sneeuw en doe ik oefeningen in het witte landschap”.

