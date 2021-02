Hoeveel taboes er ook doorbroken worden in de wereld, er zijn er altijd een paar die zich schuil houden. Zo ook mannen met een kromme penis, ofwel de ziekte van Peyronie. Het feit dat we er stiekem om lachen met vriendinnen als het bij een one night stand zo is, houdt dit taboe natuurlijk in stand. Maar wist je dat het een heuse aandoening is die bij vijf tot negen procent van de Westerse mannen voorkomt?

Als je vriend of man een scheve piemel heeft, hang je dit natuurlijk niet aan de grote klok. Ook de man zelf zal de zorgen over zijn klokkenspel niet zo snel bespreken met vrienden. Lastig, want zo komen we nooit uit die taboesfeer. Juist daarom heeft Daan Mohede, Groningse onderzoek en uroloog in opleiding, onderzoek gedaan naar de ziekte van Peyronie. Hij vindt dat er te weinig aandacht is voor deze aandoening.

Pijnlijk bij erectie

Aan RTL Nieuws legt Mohede uit waar die kromme piemel vandaan komt. ‘Er ontstaat littekenweefsel op het bindweefsel in de penis. Daardoor verliest dat gedeelte van de penis zijn elasticiteit, waardoor bij de erectie de penis naar boven buigt. Dat gaat vaak gepaard met veel pijn en – in extreme gevallen – kan de penis zelfs in een hoek va negentig graden komen te staan.’ Opvallend is dat de ziekte alleen voorkomt bij mensen met een penis met Noord-/West Europese genen. ‘Niet iedereen weet dat’, zegt de uroloog in opleiding in hetzelfde interview. ‘Daarom zou er meer open over gepraat moeten worden.’

‘Penetratie kan lastig zijn’

Geen pretje, als je dit zo aan hoort. Zeker niet voor de man, maar – zoals je je kunt voorstellen – kan ook het seksleven erdoor worden beïnvloedt. Zo vertelt ook seksuoloog Nynke Nijman aan EditieNL. Ze legt uit dat penetratie lastig kan zijn, omdat de piemel er soms niet goed ingaat. ‘En als ‘ie er wél ingaat, kan het bij de (bed)partner veel pijn doen’, vervolgt ze. Je kunt je misschien voorstellen dat ook single mensen met een penis problemen kunnen ondervinden van de ziekte van Peyronie. ‘Ze kunnen onzeker worden en het moeilijk vinden om een nieuwe, intieme relatie aan te gaan’, vervolgt de seksuoloog.

Behandeling ziekte van Peyronie