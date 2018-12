Viel 2018 een beetje tegen? Hier wat tips voor een sprankelend (en leuker) 2019

We zitten nog niet eens op de helft van december (nog 2 dagen!) en het ‘2018-je-was-geweldig’-spektakel is losgebarsten. Open je gram en de ‘best 9’s’ vliegen je om de ogen, je wordt overspoeld met emotionele terugblikken en ongevraagd meegenomen in ik-mag-er-nog-niet-veel-over-zeggen-maar-2019-wordt-nu-al-geweldig-vooruitzichten. Leuk? Neuh, niet echt.

Want de kans is groot dat we ons – tijdens het scrollen door onze feed – geneigd voelen om op zoek te gaan naar onze eigen hoogtepunten van afgelopen jaar. En de kans is nog groter dat je je realiseert dat jouw jaar helemaal niet zo top was en dat 2019 je nog geen enkel perspectief biedt. Dat is het gevolg van de ziekte die ‘jezelf met anderen vergelijken’ heet. Want iedereen om je heen maakt wél droomtripjes naar idyllische bestemmingen. En iedereen om je heen heeft wél haar droombaan. Stom, deze krankheid! Want terwijl jij op de bank blijft zitten, met verveling alom, leven anderen wél in een utopie. Hoe dan?!

Welnu, we kunnen niet voorspellen wat volgend jaar voor jou in petto heeft. Maar wat we wel kunnen doen is een aantal tips op een rij zetten, waardoor je leven in ieder geval wat leuker gaat worden. Dus gooien we er even een cliché in: het draait allemaal om je mindset.

Tip #1: een inkoppertje, maar blijkbaar hard nodig: unplug je social media

Social media maakt niet gelukkig. Het leidt af, je verliest jezelf erin en het zorgt ervoor dat je continu wordt geconfronteerd met het leukere leven van anderen. Die prikkels zorgen als het ware voor een mist in je hoofd, waardoor je niet helder meer ziet: je focus en creativiteit verdwijnen als sneeuw voor de zon. Stel je voor dat social media in de vorm van een lover kwamen. Een partner die alleen maar energie zuigt, in plaats van geeft. Iemand die continu benadrukt dat je niet zo leuk bent als alle anderen. Dan had je het toch al lang uitgemaakt…?

En natuurlijk, social media brengen ook veel leuke dingen met zich mee. Maar als je geïrriteerd wordt door al die (on-)originele foto’s van anderen, dan is het wellicht een idee om je social media alleen op gezette tijden te checken (níet als je wakker wordt of voor het slapen gaan). Idee: verwijder je social media apps in het weekend van je telefoon!

Tip #2: laat je niet door de mening van anderen leiden

Social media van je telefoon verwijderd? Mooi. Dan kun je je ook niet druk maken om wat anderen van je vinden. Je hebt geen likes nodig ter bevestiging. Wat je wel nodig hebt, is vertrouwen in jezelf. Hoe vaak heb je je niet laten belemmeren door de mening van anderen zwaarder te laten wegen dan jou eigen mening? Zowel on- als offline moet je vooral doen wat jou gelukkig maakt. Trek je niets aan van anderen. Zij varen hun koers, jij de jouwe.

Tip #3: lees meer boeken en tijdschriften

Nu je toch tijd – zeeën van tijd – over hebt, is het tijd (ha!) om daar wat mee te doen. Lees eens een boek! Van fotoboeken en poëzie, tot romans en carrièreboeken, zie het als de betaalbare manier om je droomwereld in te stappen en daar lekker even te vertoeven. Je bent dan met niets anders bezig dan jezelf, en da’s precies waar je geest gelukkig van wordt.

Tip #4: sta vroeg op

Oké, dus je hebt tijd over en je creativiteit stroomt ter overvloede. Wat nu? Ga nu niet denken dat je al die tijd kunt gebruiken om uit te slapen en te luieren. Want het avontuur komt je niet aanwaaien, zeker niet als de zon vroeg ondergaat tijdens de donkere maanden.

Nope, een wekker zetten is het nieuwe luieren. Daag jezelf uit om vroeg op te staan en fris je dag te starten. Zorg dat je iedere ochtend iets leuks hebt om naar uit te kijken. Zoals een verse koffie van je favoriete koffietent of een uitgebreid ontbijt. Vervolgens zul je blij verrast worden, want wauw, je hebt op eens zoveel tijd over! Tada, het leven lacht je toe.

Tip #5: pick your battles

Soms is het fijn om als een visje tegen de stroom in te zwemmen, maar alleen als je anders een haai tegenkomt. Wat we bedoelen te zeggen: niet elke discussie is het voeren waard. Het kost tijd, vreet energie en maakt je leven beslist niet leuker. Kies wijs en maak je niet te druk over dingen die er voor jou niet toe doen.

Tip #6: vier je kleinste overwinningen

Je feed doet je graag anders geloven, maar niet ieder moment in je leven ziet eruit als een film. Er zullen dagen zijn dat je denkt dat je niets noemenswaardig presteert. Maar hey, heb je eindelijk die kledingkast uitgemest? Prestatie! Heb je eindelijk die kratten bier naar de supermarkt gebracht? Prestatie! Heb je eindelijk die enge mail durven lezen? Prestatie!

Deze momenten, waarop je iets kleins maar belangrijks volbrengt, mag je vieren. Voor iemand anders zijn deze dingen misschien geen reden tot feest, en dat is oké. Want je vergelijkt jezelf toch niet meer met anderen en doet alleen wat voor jou goed voelt. Je zult zien dat je sprankelend het nieuwe jaar door komt. Happy half December & new year!

Beeld: iStock