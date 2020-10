Een, twee en nee: waarom je sporten weer zo makkelijk opgeeft

Waar je eerst nog twee keer in de week naar de fitness ging, is je motivatie nu weer tot een dieptepunt gezakt. Het is donkerder buiten, het weer guurder: allemaal perfecte excuses om onder een dekentje op de bank te kruipen. Op deze manier ga je het sporten wél volhouden.

Sportpsycholoog Elleke Tijman op Smeijers vertelt aan Linda. dat de brui geven aan je sportroutine verschillende redenen kan hebben. ‘Als je niet de sport doet die je zelf leuk vindt, is de kans groot dat je op den duur afhaakt. Je ziet het vaak bij kinderen die zijn gaan doen wat hun ouders wilden. Ze stoppen na een tijdje en gaan iets anders doen.’

Sporten volhouden

En geef toe, als je goed in iets bent, is het een stuk leuker om te doen. ‘Heb je geen balgevoel, dan zul je niet veel plezier halen uit voetbal. Je moet er een beetje handig in zijn.’ Daarnaast kan bijvoorbeeld een teamsport ervoor zorgen dat je wel elke week wil gaan, maar een sportbuddy die stopt is juist weer funest voor je motivatie.

Motivatie

Maar stel jij bent ontzettend gemotiveerd om gewoon wel elke week dat rondje te gaan lopen, dan zal het niet zoveel uitmaken of het nu stormt, hagelt of juist stralend lekker weer is. ‘Hij of zij gaat omdat het een goed gevoel geeft’, aldus de sportpsycholoog. ‘Anderen zijn extrinsiek gemotiveerd. Voor hen moet een beloning aan de prestatie gekoppeld zijn: de waardering op social media of op een sportapp, iets leuks of lekkers mogen na afloop.’

Plannen maar

Om sporten een routine te laten worden, zul je toch echt tijd vrij moeten maken in je planning hiervoor. ‘Als je hardloopronde elke maandagavond om 19.00 uur in je agenda staat, plan je waarschijnlijk niks anders rond dat tijdstip in. Ga je sporadisch rennen, dan laat je ook gemakkelijk iets anders voorgaan. Het kan best even duren voordat het in je systeem zit. Vaak wordt een week of tien aangehouden om gewend te raken aan een nieuwe gewoonte.’ Ook kan het helpen om ergens naartoe te werken, zoals bijvoorbeeld een wedstrijd. ‘Sporten is motiverender mét dan zonder doel. Dan weet je waar je het voor doet.’

Have fun

Maar om het écht vol te houden is plezier toch wel de belangrijkste factor. Ga daarom voor iets wat ook echt aansluit bij wat jij leuk vindt en kijk naar wat je doel is. Zo kun je voor meer ontspanning beter op yoga gaan en voor het werken aan je conditie wat actievers kiezen. ‘Kijk wat er aangeboden wordt en wat mogelijk is dicht bij huis.’, tipt ze verder nog. ‘Dan is de drempel om te gaan minder groot. Probeer proeflesjes uit. Alleen dan kun je ervaren hoe iets is en geef je jezelf de gelegenheid om het idee dat je het niet kunt uit te schakelen.’

