Eens of oneens? Rokers zouden onaantrekkelijk bevonden worden

Uit onderzoek blijkt dat rokers als minder aantrekkelijk worden gezien dan mensen die niet roken. Tijdens een onderzoek wees maar liefst 70 procent van de proefpersonen de roker aan, en werd die ook minder aantrekkelijk bevonden.

Onderzoekers van de Universiteit van Bristol wilden erachter komen of je op basis van gelaatstrekken kunt zien of iemand rookt of niet. Ook wilden zij weten of het de aantrekkelijkheid van een persoon beïnvloedt.

Het onderzoek

Aan de 590 proefpersonen werd gevraagd om afbeeldingen van een identieke tweeling te beoordelen. Die beelden waren prototypes, die gemaakt waren met een computerprogramma om zo een gezicht samen te stellen dat bestaat uit de gemiddelden van de gezichten van identieke tweelingen. Er werd hier gebruik van gemaakt om te voorkomen dat door een klein verschil in expressie, houding of lichtinval de uitkomst van het onderzoek zou worden beïnvloed.

De deelnemers moesten door middel van de afbeeldingen aangeven wie van de twee rookte en wie niet. Nadat dit gebeurd was, moesten de proefpersonen aangeven welk persoon op de beelden het meest aantrekkelijk werd bevonden. 70 procent van de deelnemers wist de roker aan te wijzen. Daarnaast was het niet-rokende prototype volgens zowel mannelijke als vrouwelijke proefpersonen het meest aantrekkelijk.

Campagnes

Met deze resultaten zou er opnieuw gekeken kunnen worden naar anti-rookcampagnes, zo zeggen de onderzoekers. ‘Jonge mensen zijn zeer gevoelig voor de mogelijk negatieve gevolgen die het roken op hun uiterlijk kan hebben. De uitkomst van het onderzoek zou gebruikt kunnen worden om anti-rookcampagnes aan te passen.

Bron NU.nl | Beeld Shutterstock