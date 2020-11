Voel je je eenzaam rond de feestdagen? Deze 9 tips kunnen je helpen

De feestdagen draaien om dierbaren, warmte en samenzijn. Als je geen naasten om je heen hebt of die niet kunt zien (thanks 2020), kan deze periode enorm confronterend zijn. Zelfs zonder pandemie hebben veel mensen in deze tijd van het jaar last van eenzaamheid.

Nou is eenzaamheid natuurlijk iets anders dan alleen zijn. Genoeg mensen die het juist heerlijk vinden om kerstavond alleen met jezelf en Home Alone 1, 2 en 3 door te brengen. Daarentegen zijn er ook mensen die een groot sociaal leven hebben, maar zich desondanks eenzaam voelen. Omdat rond kerst de druk om het vooral gezellig te hebben nog groter is, wordt dat gevoel alleen maar sterker.

Geen merry christmas

Kerst kan ook een periode zijn waarin je je nog bewuster bent van alle mensen die je om wat voor reden dan ook moet missen. Een merry christmas is dus zeker niet vanzelfsprekend. Als je er nu al tegenop ziet, hebben we wat tips om je deze feestdagen misschien wat minder eenzaam te voelen.

1. Schrijf je in voor een feestelijke workshop

Dat wordt dan waarschijnlijk een virtuele variant, maar ook dat kan genoeg zijn om je af te leiden van een eenzaam gevoel en juist dat gevoel van samenzijn versterken. Je kunt een kerstkrans knutselen, een tulband bakken en als je dat allemaal te truttig vindt, zijn er ongetwijfeld ook cursussen kerstcocktails shaken.

2. Heb een openhartig gesprek over je gevoelens

Rondlopen met een rotgevoel kan ervoor zorgen dat je je alleen maar eenzamer voelt. Neem daarom familie, vrienden of een collega in vertrouwen om je hart te luchten. Misschien is er wel een reden waarom je niet altijd mee kunt doen aan alle feestelijke activiteiten. Praat daar dan over, zodat je in ieder geval begrip krijgt. Laat het feit dat je elkaar nu niet fysiek kunt zien een goed gesprek niet in de weg staan.

3. Neem contact op met een oude (vriend)in

Voor veel mensen is de decembermaand het moment om het wat rustiger aan te doen. Als je toch de tijd hebt, kun je prima een Facebook deepdive doen. Snor je hartsvriendin van vroeger op, een ‘fijne feestdagen’-berichtje kan de perfecte ijsbreker zijn. Bijkletsen en herinneringen van vroeger opduiken kan net de opsteker zijn die je nodig hebt.

4. Ga sporten

De endorfines die vrijkomen door het sporten kun je nu extra goed gebruiken. Vooral buiten sporten geeft je humeur een oppepper. Ga hardlopen, sluit je aan bij een bootcamp klasje of maak een lange wandeling met alleen jezelf, verse koffie en een fijne podcast in je oren.

5. Probeer met minstens 1 persoon per dag te praten

Als je alleen woont, kan er zomaar een dag voorbij gaan waarin je niemand spreekt. Dat besef kan aan het einde van zo’n dag hard binnenkomen. Bewust zijn dat je je eenzaam voelt, is de eerste stap om het probleem aan te pakken. Blijf in ieder geval niet thuiszitten. Kijk naar wat nog wel kan en klets met een oude buurvrouw, wissel net wat meer woorden uit met de caissière of complimenteer een wildvreemde met bijvoorbeeld een leuke jas. Het hoeven geen intense gesprekken te zijn; iets kleins is al voldoende voor positieve energie.

6. Lees een goed boek

Zoals we eerder zeiden: alleen zijn hoeft niks te maken hebben met eenzaamheid. Als je je verliest in een goed boek met een spannend plot en levendige personages heb je helemaal geen gesprekspartner nodig. Bovendien kun je je even helemaal laten opslokken door een andere wereld en vergeet je zo even je eigen ellende.

7. Pak kerstcadeautjes met extra liefde in

Geven is bijna nog leuker dan krijgen. Afhankelijk van hoe goed je erin bent, is kerstcadeautjes inpakken ook een leuke activiteit die meer dan genoeg afleiding geeft. Je maakt iemand anders blij, wat jou weer een goed gevoel geeft. Misschien krijg je er wel iets voor terug, maar misschien ook niet. Doe het daar in ieder geval niet voor, maar geniet van het geven.

8. Meld je aan als vrijwilliger

Als je wat tijd over hebt, kan vrijwilligerswerk een goed idee zijn. De mogelijkheden zijn natuurlijk legio. Je kunt een buddy worden, je kunt kinderen voorlezen, je kunt een handje meehelpen in een verpleeghuis… maar het minder officieel aanpakken en iedere week koffiedrinken met een oudere die alleen is (op afstand, natuurlijk) is ook een optie.

Vrijwilligerswerk is twee vliegen in één klap: je krijgt een goed gevoel omdat je iemand helpt en je ontmoet nieuwe mensen. Je eigen liefde rondstrooien is een prima tegengif voor eenzaamheid.

9. Kies een goede serie uit met heel veel seizoenen

Niets zo jammer als de laatste aflevering van een steengoede serie die maar één seizoen heeft. En niets wat zo troostend voelt als weten dat je nog tientallen afleveren van die fijne serie te wachten staan. Doe wat research, vraag kijktips (heb je meteen een gespreksonderwerp) en kies dan de serie met de meeste seizoenen uit. Dan is het voor je het weet weer lente en ziet de wereld er hopelijk letterlijk – en figuurlijk wat zonniger uit.

Op de hoogte blijven van onze leukste artikelen en winacties? Schrijf je in voor de VIVA-nieuwsbrief.

Bron: Red | Beeld: iStock