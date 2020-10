Alleen samen krijgen we Corona onder controle, maar hoe zit het eigenlijk met vriendschappen in deze roerige periode? Gezellig wijnen, wijnen, wijnen kan alleen nog maar op afstand en vooral digitaal. Voelen we ons daarom ook wel echt verbonden of ligt eenzaamheid op de loer?

Ook Snap Inc. vond dat een interessante vraag en deed daarom een onderzoek waarbij wel 30.000 mensen uit zestien (!) verschillende landen werden geïnterviewd.

Corona vriendschappen

Wat blijkt? Bijna een kwart van de Nederlandse ondervraagden (23%) geeft aan dat COVID invloed op hun vriendschappen heeft, waarvan meer dan de helft (54%) zich minder close voelt met hun vrienden dan eerst. Meer dan een derde (36%) is van mening dat het in deze tijd meer moeite kost om vriendschappen te onderhouden.

Let’s get digital

En ja, digitaal contact is dus belangrijker geworden dan ooit. Slechts zeven procent van álle ondervraagden ziet deze manier van communiceren als niet essentieel. Ontzettend weinig dus, want we appen, snappen en facetimen wat af. Meer dan de helft van de Nederlandse vrienden (51%) heeft nu meer digitaal contact met elkaar dan eerst en voor velen (30%) zijn die gesprekken zelfs diepgaander dan eerst.

Eenzaamheid

Toch is het zeker niet alleen maar een positief verhaal: het gebrek aan écht contact zorgt ook voor meer eenzaamheid. Laavanya Kathiranavelu, die vriendschap en migratie bestudeert, verklaart: ‘Hoewel vriendschappen nog steeds worden onderhouden via apps, telefoontjes en andere vormen van communicatie, de fysieke afstand toch voor velen in de weg staat van een vriendschap.’ Je gaat minder snel even langs tijdens een roerige periode en een arm om iemand heen slaan, zit er in veel gevallen ook niet meer in. Eén op de vijf ondervraagden in Nederland geeft dan ook aan zich eenzaam te voelen sinds het begin van de coronacrisis. De behoefte aan meer contact is groot: 34 procent zou willen dat vrienden wat vaker wat van zich laten horen.

Versterken

Maar de coronacrisis heeft er ook voor gezorgd dat één op de drie mensen juist weer de banden aanhaalt met mensen die ze een tijd niet hebben gesproken. Guillaume Favre, socioloog, legt uit: ‘De lockdown heeft een soort trechter-effect [gehad]. Sommige banden worden aangehaald en andere vriendschappen laat je gaan. Het heeft in deze periode dus echt een aantal relaties versterkt.’

Kiekje uit de oude doos

En hoe doe je dat nu beter met een gezellig kiekje uit de oude doos? Leuk om samen herinneringen op te halen én meteen een goed gespreksonderwerp.

