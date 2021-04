Lever en rauwe eieren: dit was het bizarre eetpatroon van Marilyn Monroe

Nu Netflix binnenkort met een biopic over Marilyn Monroe komt, is er weer volop aandacht voor de bombshell van weleer. Dat het bombshell-schap haar niet zomaar aan kwam waaien, vertelde Marilyn in 1952 in een interview waarin ze uitgebreid vertelt over haar (bizarre) fitnessregime en eetpatroon.

In het interview met het wijlen Pagaent magazine, vertelt Marilyn, of Norma Jean, dat ze zichzelf nooit zo bijzonder vond. ‘Ik heb mijn eigen lichaam eerlijk gezegd nooit als exceptioneel beschouwd. Tot vrij recent was ik er überhaupt niet mee bezig’, verkondigde de filmster. Ze vertelt dat ze niks geeft om buitensporten en ‘niet de behoefte voelt om te excelleren in tennis, zwemmen of golf’.

Iedere ochtend een work-out

Dat betekent niet dat Marilyn niet bezig was met sport. Iedere ochtend begon ze meteen met een work-out. ‘Iedere ochtend sport ik minstens tien minuten met gewichten. Ik heb mijn eigen training bedacht voor de spieren die ik stevig wil houden, en ik weet dat het werkt omdat ik voel hoe de spieren voor me werken als ik beweeg.’

Stel je daar overigens vooral geen Jane Fonda-achtige praktijken bij voor. ‘Ik beweeg mijn gewichtjes in cirkels totdat ik moe ben. Ik tel niet ritmisch zoals de sportmensen op de radio doen. Ik zou echt niet kunnen sporten als het zo gedisciplineerd moet.’

Warme melk met een rauw ei

Haar eetpatroon is minstens zo eigengereid. ‘Mensen zeggen dat mijn eetgewoontes absoluut bizar zijn, maar dat vind ik niet’, zei Marilyn al in 1952. ‘Voordat ik een douche neem, warm ik melk op waarin ik twee rauwe eieren breek. Dat kluts ik met een vork en drink ik op terwijl ik me aankleed. Dat neem ik met een multivitaminepil en ik betwijfel of er een dokter is die een voedzamer ontbijt kan verzinnen voor werkende meisjes met haast.’ Dát durven we te betwijfelen, al waren smoothies destijds vast nog niet in zwang.

Lever en vijf wortels

Haar avondeten is al net zo opmerkelijk. ‘Ik ga naar de supermarkt vlakbij mijn hotel en koop daar biefstuk, lamskoteletten of lever. Die braad ik in de elektrische oven op mijn hotelkamer. Daar ik eet dan vier of vijf rauwe wortels bij en dat is alles. Ik moet wel een konijn zijn, want ik raak nooit uitgekeken op wortels.’

De enige tip waar we qua selfcare wel wat mee kunnen, is van slaap een prioriteit maken. ‘Ik ben van nature wat loom. Ik haat het om dingen gehaast te doen en vind het onmogelijk ’s ochtends direct uit bed te springen. Afhankelijk van mijn activiteiten slaap ik tussen de vijf en tien uur per nacht. Ik kan geen pyjama’s of van die creepy nachthemden aan: die verstoren mijn slaap.’ Wat ze wél in bed draagt wisten we natuurlijk al: Chanel No. 5.

VIVA nieuwsbrief

Iedere week de leukste nieuwsbrief van Nederland in je mailbox?

Bron: Vogue UK | Beeld: Brunopress