Hang in there: Deze 3 effecten van dry january merk je al na één week

Eerlijk is eerlijk: die eerste week van dry january is natuurlijk peanuts. De kater van Oudejaarsavond dreunt nog een paar dagen na en de sparood komt je nog niet de neusgaten uit. En het mooie is; zelfs nu je nog maar een weekje bezig bent, kun je de voordelen al merken.

‘Ik ben zó blij dat we dry january doen’, zeg ik op 1 januari tegen m’n vriend. Hoewel onze Oudejaarsavond gezellig maar niet spectaculair was, voel ik me hondsberoerd. Dat heeft natuurlijk alles te maken met het feit dat ik dacht dat mijn buik de mix van witte wijn, champagne en espresso martini’s wel aankon. Ieder glas alcohol spoelde ik weg met een glas water, maar als je de dertig bent gepasseerd mag ook dat kennelijk niet meer baten. De hoofdpijn loopt in polonaise met misselijkheid, rillingen en dan weer een hitteaanval. Zou het dan toch corona zijn? En hoeveel mensen zouden vandaag covid verwarren met een gruwelijke kater?

Fles cava

Nouja: natuurlijk was het gewoon een kater. En natuurlijk was ik de eerste dagen nog erg in m’n nopjes over het feit dat ik deze maand geen druppel drank aanraak. Dat zelfvoldane gevoel brokkelde langzaam af toen vriendin E. kwam eten en resoluut een fles cava op tafel zet. ‘Om te proosten op dit jaar!’ Als ik vertel dat ik dry january doe, zie en hoor ik de teleurstelling. ‘O écht?’ Met een bezwaard gevoel zet ik de cava in de koelkast en schenk een glas wijn voor haar in.

Uit eerdere ervaring weet ik dat de momenten waarop je temidden van vrienden een glas afslaat de allermoeilijkste zijn. Om onduidelijke reden voel ik me dan een verrader. Tel daar bij op dat drinken een van de weinige feestelijkheden is die is overgebleven in lockdown en ik heb zo het vermoeden dat dit nog een lange maand wordt.

Om jou (en mezelf) hier doorheen te slepen heb ik opgezocht wat de voordelen van één week niet drinken zijn. Die liegen er niet om:

1. Je lever, dat orgaan dat je zoveel leed hebt berokkend, herstelt zich wonderbaarlijk snel. Hoe snel je leverwaarden zich herstellen, hangt voor een groot deel af van hoe zo’n zware drinker je bent. De lichte drinkers zien al na een week resultaat.

2. Je slaapt beter. Een glas wijn voor bedtijd rommelt al met je nachtrust. Door alcohol kom je minder vaak in een diepe REM-slaap en verkeert je brein langer in de waakstand. Dat verklaart waarom je zelfs na lang in bed liggen je na een avond wijnen zo moe bent.

3. Je brein heeft ook profijt van deze alcoholvrije week. Je kunt makkelijker beslissingen maken, leren, je concentreren en problemen oplossen. Daarnaast kun je je ook vrolijker voelen.

Om volop te profiteren van niet-drinken is een week natuurlijk niet genoeg. Meer energie, een gezondere spijsvertering en een verbeterde huid zie je echt pas na een tijdje. Maar als je nu al merkt dat je helderder bent, bedenk dan eens hoe fit je je aan het eind van deze maand voelt. Hang in there!

Wil je dit weekend weleens wat anders dan thee, koffie of cola light? Met deze 3 heerlijke mocktail-recepten maak je er toch wat feestelijks van.

Op de hoogte blijven van onze leukste artikelen en winacties? Schrijf je in voor de VIVA-nieuwsbrief.

Beeld: Brunopress