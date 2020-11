We zitten momenteel meer binnen dan ooit. De muren komen op ons af en we dromen over vakantie. Maar woon je ook nog eens alleen? Dan kan het eindeloze binnenzitten eenzaamheid veroorzaken. Terwijl de mentale gevolgen hiervan bekend zijn, kan het ook een groot effect op je fysíeke gezondheid hebben.

Het moment dat we weer zorgeloos over straat kunnen huppelen, uit eten kunnen gaan en feestjes kunnen geven lijkt nog niet binnen handbereik. Geen fijn vooruitzicht, maar gelukkig is er wel wat te doen tegen de eenzame gevoelens die deze tweede lockdown met zich mee kunnen brengen.

Eenzaamheid epidemie

Meer dan één miljoen Nederlanders hebben last van eenzaamheid. Maar met de opmars van het coronavirus lijken deze cijfers steeds meer toe te nemen. Er wordt zelfs niet langer alleen over de Covid-19 pandemie gesproken, maar ook over een ‘eenzaamheid epidemie’. Door de getroffen maatregelen zitten we immers steeds meer binnen. Dat is voor niemand een pretje, maar voor ouderen, singles of alleenstaanden al helemaal niet. Facetimen is leuk, maar op een gegeven moment is de behoefte naar een échte fysieke knuffel erg groot.

Verzwakt immuunsysteem

Langdurig eenzaamheid ervaren kan niet alleen voor psychische klachten zorgen, maar ook fysieke klachten veroorzaken. En die gevolgen zijn niet mis: onderzoek toont dat het dezelfde uitwerking op het lichaam als stress heeft. Dit houdt in dat je immuunsysteem minder sterk kan worden, waardoor je vatbaarder wordt voor infecties. Ook kan het zelfs zorgen voor een verhoogd risico op hartziekten en de ziekte van Alzheimer.

Overgewicht

En dat is nog niet alles. Want je herkent het vast wel: wanneer je je verveelt door het binnenzitten, ga je plots meer snaaien. En dat ongezonde eetgedrag en wellicht minder naar buiten willen gaan, kan er weer voor zorgen dat je wat aankomt of zelfs overgewicht krijgt. En dát kan het risico op een hoge bloeddruk, hart- en vaatziekten weer vergroten. Onderzoek wijst zelfs uit dat eenzaamheid de kans op vroegtijdig overlijden verhoogt.

Lees ook:

Eenzaamheid ligt op de loer: zorgt deze tijd voor hechtere vriendschappen?

Samen alleen

Maar er zijn dingen die je kunt doen om eenzame gevoelens tegen te gaan. Aan de wijn met vriendinnen zit er niet in, maar ook in je uppie kun je je wapenen tegen eenzaamheid. Déze dingen kunnen helpen:

Bel dagelijks met een familielid of goede vriend(in), om bij te kletsen.

Eindig iedere dag met het opschrijven voor een aantal dingen waar je dankbaar voor bent.

Organiseer iedere vrijdag of zaterdag een borrel via Facetime of Zoom, zodat je je vrienden alsnog kunt zien.

Stuur een kaart! Iets liefs doen voor een ander bezorgt ook jou die happy feelings.

Maak een praatje op gepaste afstand tijdens het doen van de boodschappen. Een kort gesprek met de caissière kan je al opvrolijken.

Online therapie is een ding. Praten met een professional helpt, en kan gewoon via Zoom. En nee, da’s niet gek. En ja, je hart uitstorten bij een vreemde kan écht opluchten.

Op de hoogte blijven van onze leukste artikelen en winacties? Schrijf je in voor de VIVA-nieuwsbrief.