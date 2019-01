Eindelijk antwoord: ’s morgens of ’s avonds sporten, wat is beter?

‘Begin de dag met een dansje. Begin de dag met een lach,’ het is een welbekend ochtendriedeltje. Maar wordt hiermee subtiel verwezen naar het feit dat je de dag beter kunt beginnen met wat lichaamsbeweging, in plaats van de dag afsluiten met wat zweet?

Ja, dat wordt er inderdaad mee bedoelt. Want mocht je eeuwig twijfelen over wat nu het beste is – ’s ochtends of juist ’s avonds sporten –, het antwoord is zo klaar als een klontje: ’s ochtends sporten is key. Dat zit ‘m in de volgende drie redenen:

Hoe sneller je de dag begint met beweging, hoe sneller je stofwisseling op gang komt. Het effect van een rondje rennen of wat jumping jacks in de ochtend suddert de hele dag door, want je blijft ook de rest van de dag calorieën verbranden (ja, zelfs als je aan je bureau zit). Je boost je geest

Een inkoppertje, maar toch moeten we ‘m even vermelden: door sporten komen er endorfines vrij, die samen het stofje vormen waardoor je je gelukkiger voelt. Begin de dag dus met een dansje en je lacht de hele dag. Je slaapt beter

Uit onderzoek blijkt dat vrouwen die ’s morgens sporten beter slapen dan degenen die later op de dag naar de sportschool trekken. Bovendien zorgt een goede nachtrust ervoor dat je gezondere voedingskeuzes maakt.

Alles leuk en aardig, maar wil je ’s ochtends sporten, dan betekent dat vaak wel dat je wat vroeger je bed uit moet. En ugh, wie krijgt dat nou voor elkaar tijdens deze koude, duistere winter? Nou, jij, met deze tips waardoor het je wél lukt om vroeg je bed uit te komen.

