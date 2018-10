Eindelijk een antwoord: zijn vrouwen écht beter in multitasken dan mannen?

Het is het eeuwige verwijt wanneer hij weer eens niet luistert naar je verhalen omdat hij op z’n telefoon zit: mannen en multitasken gaan niet samen. Vrouwen kunnen daarentegen met gemák meerdere dingen tegelijk doen. Toch?

We roepen het al jaren, maar bewijs dat vrouwen echt beter kunnen multitasken dan mannen is nog nooit geleverd. Dus startten onderzoekers van de Universiteit van Bergen in Noorwegen er een studie naar. Daaruit blijken wij vrouwen – hou je vast – net zo slecht te kunnen multitasken als het manvolk. Sorry, wij hadden zelf ook liever ander nieuws gebracht.

Weinig verschil

Het onderzoek werd uitgevoerd onder 66 vrouwen en 82 mannen tussen de 18 en 60 jaar. Zij moesten verschillende opdrachten tegelijkertijd uitvoeren, zoals het klaarzetten van een ruimte voor een meeting en het beantwoorden van telefoontjes. Ondertussen werden allerlei factoren gemonitord, zoals de stiptheid en de totaal verstreken tijd. Uit de resultaten blijkt dat er qua multitask-skills weinig tot geen verschil is tussen mannen en vrouwen.

Waar het wél aan ligt

Of je een succesvolle multitasker bent, wordt dus niet bepaald door je geslacht. Volgens Chris Janssen, universitair docent Psychologische Functieleer op de Universiteit Utrecht, spelen heel andere factoren een rol. Zo is zingen makkelijk te combineren met fietsen, omdat beide taken verschillende hersenprocessen gebruiken. Als twee taken daarentegen bij dezelfde hersenprocessen betrokken zijn, is het veel moeilijker om die tegelijkertijd uit te voeren. ‘Dit geldt zowel voor mannen als vrouwen.’

Ervaring

Ook ervaring komt volgens Chris van pas. Als je een activiteit goed beheerst en vaak hebt gedaan – bijvoorbeeld een ei bakken – vergt die minder capaciteit van je brein. Hierdoor is het makkelijker om op hetzelfde moment een tweede taak – bijvoorbeeld pasta koken – uit te voeren.