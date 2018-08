Eindelijk weten we het: dit is het intelligentste sterrenbeeld

De periode van het jaar waarin je geboren wordt, zegt veel over je karakter. Daarmee doelen we niet op het seizoen waarin je geboren wordt, maar op de stand van de maan en sterren. Steenbokken, geboren in het staartje van december en januari, staan bijvoorbeeld bekend als koppig. Watermannen daarentegen zijn juist bescheiden, maar wie van de twaalf sterrenbeelden is nou het meest intelligent?

GoCompare, een Britse vergelijkingswebsite, deed onderzoek naar de intelligentste sterrenbeelden. Geen Leeuw, Ram of Kreeft is het slimst, maar juist Tweelingen zou het intelligentste soort van de dierenriem zijn.

Lees ook: Deze vier sterrenbeelden hebben de meeste vertrouwensproblemen

Nobelprijswinnaar

De vergelijkingswebsite keek hiervoor naar het aantal Nobelprijswinnaars per sterrenbeeld. Sinds het jaar 1901, waarin de beroemde prijs voor het eerst werd uitgereikt, waren de meeste winnaars die een Nobelprijs mee naar huis mochten nemen een tweeling. In totaal hebben 97 Tweelingen een Nobelprijs gewonnen, gevolgd door de Weegschaal met 93 winnaars. Net 88 winnaars staat de Weegschaal op een goede derde plaats.

Het sterrenbeeld dat volgens deze aanname het domst is…? Dat is de Steenbok (maar koppig als we zijn geven we dat natuurlijk nooit toe, hè mede-bokkies).

Het aantal Nobelprijswinnaars per sterrenbeeld op een rijtje:

Tweelingen (21 mei-20 juni) – 97 winnaars

Weegschaal (23 september-22 oktober) – 93 winnaars

Maagd (23 – 22 september) – 88 winnaars

Kreeft (21 – 22 juli) – 81 winnaars

Ram (21 maart – 19 april) – 76 winnaars

Taurus (20 april – 20 mei) – 73 winnaars

Boogschutter 22 november – 21 december) – 71 winnaars

Vissen (19 februari – 20 maart) – 66 winnaars

Waterman (20 januari – 18 februari) – 65 winnaars

Leeuw (23 – 22 augustus) – 64 winnaars

Schorpioen (23 oktober-21 november) – 64 winnaars

Steenbok (22 december-19 januari) – 57 winnaars

Op de hoogte blijven van onze leukste artikelen en winacties? Schrijf je in voor de VIVA-nieuwsbrief.