Dit gebeurt er dus met je lijf als je écht elke dag seks hebt

Seks is gezond, dat weten we. Je kunt wel denken: laten we het eens élke dag doen. Seksen. Maar is dat goed voor je lijf?

De ‘Honeymoon’ fase

In het begin van je relatie zul je vaak seks hebben. Naarmate de relatie duurt, hoe liever je uitslaapt in de ochtend in plaats van gelijk wakker te worden voor een wippie. Als je uit de ‘honeymoon’ fase komt zul je het minder vaak doen. Of misschien mis je hoe het was in de vroege dagen van je relatie.

Elke dag?

Het is eigenlijk vrij zeldzaam dat koppels elke dag seks hebben. Uit een YouGov-enquête uit 2017 bleek dat slechts 4% van de volwassenen zegt dat ze minstens één keer per dag de liefdesdaad doen. De meest voorkomende antwoorden waren een paar keer per week (14%), een keer per week (8%) en een paar keer per maand (14%). Maar toen hen werd gevraagd hoe vaak ze seks zouden willen hebben, werden die cijfers een beetje hoger. 13% van de respondenten zei dat ze elke dag seks zouden willen hebben, terwijl 26% zei dat hun ideale frequentie een paar keer per week zou zijn (daarnaast zei 12% een keer per week en 10% zei een paar keer per maand).

Is het goed voor je?

Regelmatig seks hebben heeft veel voordelen. Het vermindert namelijk stress, bevordert de verbinding met je partner en verhoogt zelfs het gevoel van eigenwaarde. Hoewel je minder slaap krijgt, heeft het eigenlijk geen nadelen om elke dag seks te hebben. Nou ja… Je kunt down under natuurlijk een beetje beurs gaan aanvoelen en niet meer lekker kunnen zitten. Misschien is óm de dag dan ook een beter idee?

