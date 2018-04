Elke keer een nieuw dieet uitproberen zorgt vaak voor gewichtstoename

Heb jij vrijwel elk dieet dat er bestaat weleens uitgeprobeerd, maar word je nog steeds niet vrolijk van het getal op de weegschaal? Dan is het hoog tijd om al je dieetboeken het raam uit te flikkeren. Althans, volgens dokter Luc Evenpoel. Volgens hem zou bij elk dieet dat je uitprobeert, de kans dat je dikker wordt toenemen. En da’s nou net niet de bedoeling…

Effe wat strakker voordat je op vakantie gaat, of omdat je binnenkort in een trouwjurk moet? Begin dan niet als een kip zonder kop aan een of ander hip dieet, maar pak het dit keer anders aan dan dat je de eerste keren hebt gedaan. Volgens dokter Evenpoel zijn er namelijk een aantal fouten die we maken wanneer we wat kilootjes kwijt willen. Maar hoe moet het dan wel? Het is namelijk écht niet zo lastig als het soms lijkt.

1. Stop met calorieën tellen

Het is een van de groots gemaakte fouten als het aan Evenpoel ligt. Op ten duur heb je namelijk nog vrij weinig zin om alle verpakkingen grondig te bestuderen en de weegschaal erbij te pakken om je voeding precies af te wegen. Het vervolg? Je skipt alle regeltjes en gaat meer eten dan je eerst deed. En dan komen de gehate kilo’s uiteraard weer om de hoek kijken. Vaak met nog een aantal kilootjes erbij, zodat je zelfs nog zwaarder bent dan vóór je aan het dieet begon.

2. Laat de kant-en-klaar maaltijden voor wat ze zijn

Het klinkt misschien o zo verleidelijk voor als je echt even geen tijd hebt om in de keuken te staan. Maar laten we eerlijk zijn: hoeveel tijd kost het je nou écht om even snel een salade of iets dergelijks in elkaar te flansen? Precies, niet veel, en dus kun je de vaak ongezonde kant-en-klaar maaltijden maar beter gewoon in het koelvak van de supermarkt laten staan.

3. Schrijf op wat je eet

En ja, dat is heel iets anders dan calorieën tellen en alles precies zitten afwegen. Maar omdat we vaak niet eens door hebben hoeveel we naar binnen stouwen, is het in dit geval wel handig om eens bij te houden hoeveel je op een dag binnenkrijgt. En dan realiseer je je ineens dat de Twix als tussendoortje in de ochtend, het zakje chips na de lunch of de chocoladereep na het avondeten weleens de reden kunnen zijn dat je elke keer teleurgesteld van de weegschaal afstapt.

4. Gebruik normale of kleine borden

We hebben namelijk de neiging om ons bord vol te scheppen. Gewoon omdat het kan. Wanneer je dan van een groot bord eet, ligt hier automatisch meer eten op. Eet je van een normaal of zelfs een klein bord, zul je merken dat je minder binnenkrijgt. Vaak blijkt dit dan ook genoeg te zijn, terwijl we in principe minder eten dan normaal. Mits je niet drie keer opnieuw naar de keuken loopt om op te scheppen natuurlijk.

5. Drink meer water

Water, water en nog eens water: iedereen weet dat water drinken een echte must is voor een gezonde levensstijl. Maar naast dat je lichaam er enorm blij mee is, kan een glas water er ook voor zorgen dat je trek afneemt. Wanneer je dus zin krijgt in iets, drink dan eerst eens een glas water. Je zult merken dat je pak en beet vijftien minuten later vaak geen trek meer hebt, waardoor je dat ongezonde tussendoortje sneller laat staan.

6. Eet standaard drie maaltijden per dag

Door het hectische leven zijn we vaak nogal geneigd om maaltijden over te slaan. Hierdoor krijgen we op een gegeven moment enorme trek en werken we werkelijk alles naar binnen. Door standaard drie maaltijden te eten, en tussendoor bijvoorbeeld iets kleins als een appel, een handje noten of iets anders gezonds, zul je merken dat je minder snel naar iets ongezonds grijpt.

7. Eet niets uit de verpakking

Zin in chips, ijs of chocoladereep? Grote kans dat je vervolgens met de verpakking en al op de bank ploft. En daar gaat het dus mis. Hierdoor heb je vaak niet door hoeveel je aan het eten bent en voor je het weet is de hele zak chips, bak ijs of reep chocolade helemaal op.

Bron HLN.be | Beeld iStock