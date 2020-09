Wanneer ben je een emotionele eter en wat kun je er tegen doen?

Heb je ooit zin gehad om een stuk chocolade of een zak chips te eten na een stressvolle werkdag? Dan ben je niet de enige. Emotie-eten – of stress-eten – komt vaak voor. Studies tonen aan dat stressvolle gebeurtenissen hersengebieden activeren die verband houden met metabolisme, cognitie en beloning.

Het valt niet te ontkennen: eten kan je een goed gevoel geven. Er is niets beters dan bij thuiskomst je lievelingsgerecht aan te treffen, ’s ochtends te genieten van een warme latte of een vette hap na het stappen met vrienden. Voedsel kan echter ook worden gebruikt om andere redenen dan het voorzien in een energiebehoefte. Als je hebt gemerkt dat je tijdens stressvolle tijden je toevlucht neemt tot het eten van voedsel, dan kan het zijn dat je een emotionele eter bent. We zijn tot op zekere hoogte allemaal emotionele eters (wie heeft zichzelf niet getrakteerd op iets lekkers na het behalen van een tentamen of promotie?).

Not so comfort food

Maar voor sommige mensen kan emotioneel eten een echt probleem zijn, dat gewichtstoename of eetbuien veroorzaakt. Het probleem met emotioneel eten is dat als het plezier van eten eenmaal weg is, de negatieve gevoelens die het veroorzaken blijven bestaan. En je kunt je vaak slechter voelen over de hoeveelheid of het soort voedsel dat je hebt gegeten.

Veel mensen zijn er niet open over; het wordt niet goed begrepen en is vaak vorm van vermaak. Denk aan vrouwen in romantische comedy’s die een bak ijs leegeten bij relatieproblemen of na een break-up – ik kijk naar jou, Bridget Jones. Het is niet enkel een kwestie van meer zelfcontrole hebben, wat vaak wordt gedacht. De oorzaken zijn complex; van verkeerde denkbeelden tot hormonen in het lichaam.

Stressreacties

Op korte termijn kan stress de eetlust stilleggen. De afgifte van adrenaline helpt de vecht-of-vluchtreactie van het lichaam te activeren, een verdedigingsmechanisme dat het eten tijdelijk in de wacht zet. Zodra de eetlust door stress is verminderd, speelt cortisol, een hormoon uit de bijnieren, een bijkomende rol om de eetlust weer te verhogen. Stress kost namelijk een hoop energie. Niet alleen krijg je meer eetlust, de vetopslag van ons lichaam wordt gestimuleerd. Als cortisol de hele tijd wordt verhoogd door aanhoudende stress, is deze drang om te eten dat ook.

Stress lijkt ook de voedselvoorkeuren te beïnvloeden. Dit kan je doen afvragen: waarom vindt niemand troost in wortels en stengels bleekselderij? Het eten van vet- en suikerrijk voedsel dempt stressgerelateerde reacties en emoties in de hersenen. Deze voedingsmiddelen zijn echt “comfortvoedsel” in de zin dat ze stress lijken tegen te gaan.

Oorzaken

Hoe kan het dat niet iedereen last heeft van emotie-eten? Sommige mensen eten veel minder en verliezen veel gewicht wanneer ze gestrest zijn -de lucky bastards. Een cliché, maar ook hier ligt onze jeugd ten grondslag. Stress of een slecht voedingspatroon in onze jeugd, wanneer de hersenen zich nog aan het ontwikkelen zijn, kan mogelijk leiden tot overmatige gevoeligheid voor stress op latere leeftijd. Als mensen vroegtijdig worden blootgesteld aan chronische stress, is de kans groter dat ze een chronisch hoge cortisolwaarde hebben, zelfs als er niets stressvols gebeurt.

Sommige onderzoeken suggereren een sekseverschil in het omgaan met stress, waarbij vrouwen eerder geneigd zijn tot voedsel en mannen tot alcohol of roken. En een Finse studie waaraan meer dan 5.000 mannen en vrouwen deelnamen, toonde aan dat obesitas bij vrouwen geassocieerd was met stressgerelateerd eten, maar vrijwel niet bij mannen.

Eetdagboek

De eerste stap die een persoon moet nemen om van emotioneel eten af ​​te komen, is door persoonlijke triggers en stresssituaties te herkennen. Bij de behandeling staat het veranderen van je denken en zo effectief mogelijk op problemen reageren centraal.

Enkele tips die je kan toepassen bij stress-eten zijn:

Eet voldoende gedurende de dag. Overmatig lijnen wordt namelijk in verband gebracht met een hogere kans op emotie-eten.

Beweeg en slaap voldoende.

Houd een eet- en emotiedagboek bij waarin je opschrijft hoe je je voelt tijdens stressvolle situaties, de omschrijving van de situatie en hoe je hiermee omgaat. Hierdoor kan je identificeren of je daadwerkelijk honger hebt of dat je wilt eten door negatieve emoties.

Maak een plan hoe je in het vervolg met deze stressvolle situaties om kan gaan.

Zoek voldoende ontspanning en doe dingen die je leuk vindt.

Het kan ook nuttig zijn om met een therapeut of psycholoog te praten om andere manieren te bespreken om de cyclus van emotioneel eten te doorbreken. Een diëtist of arts kan mogelijk ook een verwijzing naar een deskundige geven of aanvullende informatie geven over het creëren van positieve eetgewoonten en een betere relatie met voedsel.

Over diëtiste Desiré

Desiré van der Kruk (24) is na het behalen van haar bachelor Voeding en Diëtetiek een online diëtistenpraktijk begonnen. Op www.jouwfoodplan.nl geeft ze diverse voedingstips en kan je terecht voor online dieetconsulten en voedingsschema’s op maat. Daarnaast schrijft ze graag artikelen over voeding en gezondheid, zoals voor de Viva. Guilty pleasures van deze diëtist zijn nacho’s en Ben en Jerry’s.