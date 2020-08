Huilen op de mat: waarom je zo emotioneel kunt worden van yoga

Je zit er misschien helemaal niet op te wachten, maar het overkomt de beste: een traantje wegpinken op de yogamat. Als je in de neerwaartse hond weleens bent overvallen door emoties, ben je in ieder geval niet de enige.

Yogajuf Kathryn Budig heeft het in haar lessen allemaal al eens voorbij zien komen. “Sommige mensen bewegen er gewoon doorheen waardoor een mix van zweet en tranen ontstaat, terwijl anderen in stilte huilen of zelfs de ruimte verlaten. Het is een heel natuurlijke reactie, ook al verwacht je het niet.”

Emoties in de bekkenbodem

Waterlanders komen vaak voor in specifieke houdingen. Yogadocenten zien het vaak gebeuren in houdingen die de heupen openen, maar ook aan het einde van de les wanneer je op je rug op de mat ligt. “Er is een theorie dat je onverwerkte emoties en angst opslaat in de bekkenbodem en de omliggende spieren”, zegt Budig.

Kwetsbare houding

“Als je de fysieke spanning rondom die spieren loslaat, is het niet verrassend dat dan ook de emotionele spanning vrijkomt. Yoga is een kans om even te ontsnappen aan de dagelijkse beslommeringen en terug te keren in je lichaam. Dat betekent dat je ook vaak oog-in-oog komt te staan met onverwerkte emoties.”

Sterker nog: als je een traantje wegpinkt, is dat een teken dat je het goed doet. Je stelt je kwetsbaar op. In de brug-houding bijvoorbeeld duw je je heupen naar voren en houd je de borst open. Die houding draait helemaal om jezelf openstellen. Het vraagt om kwetsbaarheid en moed om je hart en keel zo naar voren te duwen terwijl je niet precies wat er achter je ligt.

Breken = doorbraak

Wat je vervolgens met al die losgeweekte gevoelens doet, is aan jou. Het moment dat je breekt, is vaak ook een doorbraak (zet die maar op een tegeltje). Maar het is ook oké al je helemaal geen zin hebt om diep in je gevoelswereld te duiken. Ook dat is yoga: je kiest bewust aan wat in de wereld je je wel, en aan wat niet verbindt.

Overigens hoef je je ook geen zorgen te maken als je helemaal niks voelt in zo’n kwetsbare houding. Volgens Burdig slaat iedereen spanningen op andere plekken in het lichaam op. En of je nou iets of niets voelt, onthoud: altijd door blijven ademen.

