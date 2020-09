Sla een willekeurig zelfhulpboek open en je zult lezen: positief denken, je zegeningen tellen en sporten zijn de sleutel tot een gelukkig leven. Maar probeer dat maar eens, als je je met een depressie onder een deken thuis op de bank verstopt. Dan zijn juist dat soort voorwaartse stappen heel moeilijk te nemen. Auteur en psycholoog Steve Peters van The Chimp Paradox tipt daarom het tegenovergestelde: focus je alle dingen die je dwarszitten en tel ze op. Maak een emotionele to do-lijst.

Voordat we verder gaan eerst nog even dit: er zijn zat onafhankelijke studies die hebben aangetoond dat lichaamsbeweging – inderdaad – net zo effectief kan zijn als medicatie of therapie. Dit is niet iets dat door auteur Peters wordt ontkend. Het probleem ontstaat juist wanneer sporten wordt gepresenteerd als een volledige remedie voor geestesziekten als depressie. Net zoals het tellen van je zegeningen en dankbaarheid hét medicijn tegen stress zouden zijn. Zo simpel is het echter niet (we wish).

Hierdoor wordt de indruk gewekt dat depressie en angst voorkomen bij mensen die niets of minder hebben om dankbaar voor te zijn. Dat is een misvatting. Ook prins Harry sprak ooit over zijn eigen psychische strijd en hij is nota bene een echte prins. Een prins!

#blessed

Doordat er continu gehamerd wordt op hoe #blessed je moet zijn, voel je je schuldig als je je niet een dik potje gezegend voelt. Eigenlijk is het gewoon een andere manier om te zeggen: ‘waar moet je je verdrietig of gestrest over voelen? (je hebt toch alles)’ Dat is niet alleen een ingekapseld idee uit onze omgeving, ook een stemmetje in je hoofd zal zo klinken. Het resultaat: nog meer gevoelens van schuld en schaamte. De gevoelens die je juist van je af moet zien te schudden.

Professor Steve Peters legt uit welke strijd je brein dagelijks moet leveren (jij wil dit, je ‘chimp’ wil dat) en hoe je dat stemmetje onder controle krijgt.

Emotionele to do-lijst

Peters pleit daarom voor het tegenovergestelde van een lijstje met zegeningen. Geen #blessings, maar juist alles – hoe klein ook – opschrijven dat jou stress of angst geeft. Al deze problemen deel je in drie categorieën: de problemen die je zelf kunt oplossen en dus binnen jouw macht liggen, de problemen die volledig buiten je macht liggen én de problemen die je niet zelf kunt oplossen, maar wel door anderen op te lossen zijn. Voor die laatste probleemgroep schrijf je ook de namen op van mensen uit je netwerk die je zouden kunnen helpen.

Voilà en gefeliciteerd, je hebt je eerste emotionele to do-list gemaakt, verdeeld in behapbare brokken die door jouzelf te managen zijn. Peters noemt dit ook wel boxing your chimp, oftewel: je chimpansee terug in z’n doos doen. Hierbij staat de chimpansee voor alle gedachten waarmee jij je eigen geluk en succes saboteert. Inmiddels is bewezen dat dit ‘ The Chimp Mind Management Model’ je amygdala kalmeert. De amygdala legt verbanden tussen informatie die van verschillende zintuigen afkomstig is en koppelt deze aan emoties.

Het proberen waard, toch?

Bron: The Chimp Paradox | Beeld: Bol.com, iStock