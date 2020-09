En nóg een aflevering: waarom ‘opblijfwraak’ ontzettend slecht voor je is

Wanneer je thuis komt van werk (of je laptop dichtklapt op je keukentafel), wil je nog alles uit je avond halen. Dit is hét moment om te genieten. Je gaat nog even sporten, maakt een wandeling, kijkt een serie… en voor je het weet is het weer veel te laat. Deze zogenaamde ‘opblijfwraak’ is eigenlijk ontzettend slecht voor je.

Opblijfwraak klinkt heel heftig, maar in feite betekent gewoon dat je eigenlijk maar blijft uitstellen om in slaap te vallen. Nog één aflevering dan van Undercover, oh nee, dat konden we helaas niet bingen. Je wil nog écht even dat momentje voor jezelf pakken voordat je naar dromenland gaat en als ‘wraak’ blijf je daarom maar op. Ook wel revenge bedtime procrastination genoemd.

Opblijfwraak

Hartstikke slecht voor je, want zo creëer je niet alleen een slaaptekort, maar ook een verstoort bioritme. In Nieuwe feiten op de Belgische Radio 1 verklaart slaapspecialist Annelies Smolders dat het ‘opblijfwraak’ vooral in coronatijden steeds meer voorkomt. ‘We zijn de maker van onze eigen slaap en daarom moeten we vanaf 20 uur in principe de dag beginnen met af te bouwen. Als je die periode ook nog vult met je blootstellen aan blauw licht, dan heb je nog meer kans dat je je brein klaarwakker maakt en helemaal niet meer kunt slapen.’

Heel slecht

Maar dat niet alleen, je gezondheid kan ook flink te lijden krijgen onder dit gedrag. ‘Als je je dag langer maakt en pas midden in de nacht in je bed kruipt wanneer je er ’s ochtends op tijd uit moet, dan heb je een opgebouwd slaaptekort’, aldus Smolders. ‘Als je telkens laat naar bed gaat, dan merk je ’s ochtends dat je te weinig hebt geslapen. Denk je na een tijdje: ik wil er wel eens vroeger in, dan merk je dat je bioritme verschoven is en dat je niet meer zo snel in slaap valt. Je gaat je negatieve slaappatroon conditioneren en je raakt hierdoor ontregeld.’

Oplossing

Maar hoe houd je dan je bioritme wél in balans? Nou, Annelies is een groot voorstander van het gebruik van licht en lichttherapie in de ochtend. ‘Als je ‘s ochtends blauw licht gebruikt, bijvoorbeeld je computerscherm, dan ga je je sneller wakker en alerter voelen en dan ga je ook sneller functioneel bezig zijn.’ Genoteerd.

Bron: Het Nieuwsblad | Beeld: iStock