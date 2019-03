Zo voel je je energieker in de ochtend zónder koffie te drinken

Kom je maar moeilijk op gang zonder een kopje koffie? Je bent niet de enige. Toch zou er een methode zijn waardoor je binnen 10 minuten meer energie krijgt. En je hoeft daarvoor niet naar het zwarte goud te grijpen.

Uit een nieuw onderzoek in Physiology & Behavior komt naar voren dat je niet per se cafeïne nodig hebt om je weer fitter te voelen. Hoe zit dat? In deze studie lieten ze 18 vrouwen met chronisch slaapgebrek twee verschillende testen ondergaan. Nu moeten we wel zeggen, dit aantal is natuurlijk niet een heel representatief getal, maar hee, als het werkt dan werkt het.

Trap op, trap af

Want waar ze in het eerste experiment 50 milligram cafeïne tot zich moesten nemen, moesten ze in het tweede geval voor tien minuten lang een trap op en af rennen. Ja, wij worden ook al moe bij de gedachte hieraan, maar wat blijkt nu: deze laatste techniek hielp de vrouwen wel degelijk om zich energieker te voelen. Ook voelden ze zich nog eens veel krachtiger dan na het drinken van een kop koffie.

Mentaal

Toch zijn er ook kanttekeningen. Want hoewel ze zich misschien beter voelden, is er geen verschil gemeten in het werkgeheugen en de reactietijd van de kandidaten na deze oefening en het drinken van een bakkie pleur. Mentaal heeft het dus nauwelijks invloed, maar ach, ook meteen een goed excuus om even van je bureau weg te zijn tijdens dat dipje toch?

