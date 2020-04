Energielevel -100: waarom niets doen zo vermoeiend is

Ook al heb je niks, maar dan ook echt níks uitgevoerd op een dag, alles wat je wil is op tijd naar bed. Niets doen is blijkbaar heel vermoeiend. Maar hoe kan dat in godsnaam?

Lees ook:

Moe tijdens ongesteldheid: hier komt het door

Dr. Diana Gall van Doctor 4 U legt uit dat het heel normaal is dat je energielevel tot een dieptepunt daalt terwijl je niks doet. Het kan volgens haar dan ook een soort cyclus worden: hoe minder je doet, hoe vermoeider je je voelt, hoe minder je uiteindelijk weer doet. Aha. Diana: ‘Als je een gebrek hebt aan fysieke activiteit en je lichaam de meeste tijd in dezelfde positie doorbrengt, of dat nu lange tijd zittend of liggend is, neemt het vermogen om zuurstof op te nemen af. Daardoor merk je een enorme daling van energieniveaus en motivatie.’

Niets doen vermoeiend

Ze vervolgt: ‘De reden dat je je moe, lusteloos en lui voelt nadat je niets hebt gedaan, is simpelweg omdat je je lichaam zo laat voelen, omdat het vermoeid is door het gebrek aan stimulatie en beweging dat het gewend is.’ Als je dus niet actief blijft, krijg je minder zuurstof in je bloed, waardoor je je ook nog eens sloom en geïrriteerd kunt voelen. Het kan daarom ook claustrofobisch aanvoelen als je continue thuiszit, omdat je niet de activiteiten uitvoert die je normaal gewend bent.

Couch potato