Iedereen razend enthousiast over nieuwe, inclusieve H&M-campagne

Hè, hè, het werd eens tijd. Steeds meer merken maken tegenwoordig gebruik van een inclusiever scala aan modellen. Ook H&M laat in haar nieuwste bikini-campagne zien eindelijk te snappen dat heus niet elke vrouw maatje 34 heeft.

En het is ook nog eens een trots van eigen bodem. Op de foto op Instagram spotten we namelijk een prachtig plaatje van het Nederlandse model Jill Kortleve. In heel de fotoreeks schitteren verschillende modellen met elk een ander figuur. Way to go H&M!

‘Echte lijven’

Iedereen is dan ook razend enthousiast over deze nieuwe, inclusieve campagne. ‘Eindelijk laten jullie echte lijven zien, dank H&M’, reageert iemand. Een ander merkt op: ‘Ik word zo blij van deze modellen.’ Vooral de diversiteit aan lichamen wordt bejubeld. ‘Het is fijn om verschillende maten modellen te zien, geeft zo ook een beter beeld van hoe het mij zal staan.’ En daar kunnen we ons alleen maar bij aansluiten.

Bron: Het Nieuwsblad | Beeld: H&M