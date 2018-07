Er is vanochtend een nieuwe maan begonnen en dit is het effect per sterrenbeeld

Sliep jij vannacht onrustig of zat je gisteravond huilend op de bank? Het ligt niet aan jou. En het ligt ook niet aan het feit dat het vandaag vrijdag de dertiende is. Het ligt geheel aan de nieuwe maan, die vanochtend om 04:49 uur om precies te zijn haar intrede deed.

En voelt deze maan-dip wat heviger dan normaal? Dat komt omdat er ook een gedeeltelijke zonsverduistering plaats vond. Dat zijn dus twéé hobbels op de Melkweg waar we vandaag nog de effecten van voelen. En nog even over die maan-dip: onthoud dat het helemaal niet zo gek is dat de stand van de maan van invloed is op je stemmingswisselingen. De maan bepaalt wanneer het eb en vloed is en wanneer je bedenkt dat wij mensen voor 80% uit water bestaan is het niet gek dus dat je een beetje uit je doen bent vandaag.

Ram

Als jij je de laatste tijd al een beetje verveeld voelde of het gevoel had dat je niet echt vooruit kwam, kan het zomaar zijn dat dat vandaag haar diepteput bereikt. Maar wees voorbereid op een plot twist, want er zit verandering aan te komen.

Stier

Check, check, dubbel check is normaal gesproken jouw credo. Hierdoor kun je gisteren en vandaag meer last hebben van twijfel en hierin blijven hangen. Maar hey, tijd is relatief en na het weekend ben je gewend aan de nieuwe maan. Je ziet dan geen beperkingen meer, maar juist mogelijkheden.

Tweelingen

Blut, dat is wat je dezer dagen bent. En misschien lag je daardoor wel te woelen vannacht. Gebruik daarom deze nieuwe maan als wake up call: het is tijd voor een nieuwe bron van inkomsten.

Kreeft

Staat jouw dag in het teken van spijt? Ook al is het maar voor iets kleins? Het komt deels door de maan, maar ook zeker doordat de sterren gunstig voor je staan. Gebruik de komende twee weken om de schade te herstellen.

Leeuw

Jij struggle’t momenteel vooral met het verlies van controle. Voor je gevoel heb je momenteel niet alle touwtjes in handen, terwijl je daar zo van houdt. Stop met proberen en forceren en laat het rustig over je heen komen.

Maagd

Je zit een beetje in de knoop, lieve Maagd! Je krijgt je gedachte over een bepaald persoon maar niet helder… De onderliggende boodschap van je piekergedachte word je snel genoeg duidelijk.

Weegschaal

Het voelt alsof jij niets anders dan werken hebt gedaan dit jaar. En dat gaat je steeds minder goed af, want wanneer ga je de vruchten plukken van al dat harde werk? De nieuwe maan valt je zwaar en betekent voor jou, op het gebied van werk, dat er iets goeds te gebeuren staat.

Schorpioen

Je hebt het de afgelopen week moeilijk gehad met je masker afzetten. Probeer toch maar, want nieuwe plekken, mensen en ervaringen staan op je te wachten.

Boogschutter

Een typisch Boogschutter-kwaaltje speelt deze week wat heviger op: je zit jezelf in de weg. Sta stil bij deze belemmering en besef dat het universum klaar is om jou te steunen.

Steenbok

Oei oei oei, Steenbok, bij jou heeft de nieuwe maan echt invloed op álles. Voel je je een beetje pips? Ben je moe? Vlot werk niet zo? Je wordt flink op de proef gesteld door lady Moon. Laat het over je heen komen en begin morgen met een nieuwe dag. Je krijgt de kans om je te focussen op datgeen wat echt belangrijk voor je is.

Waterman

Als er ééntje in de ontkenningsfase zit, ben jij het wel, Waterman. Jij hebt je eigen behoeftes totaal genegeerd en bent alleen maar bezig geweest met anderen. Niet zo gek dat je vlammetje steeds kleiner brandt. Gebruik de nieuwe maan in je voordeel en zet jezelf voorop.

Vissen

De relaties waarmee jij je op dit moment bezighoudt, werken niet zo bevredigend voor je. Je krijgt een discussie of zelfs ruzie en yes, je mag dit keer gewoon zeggen dat het door de maan komt.