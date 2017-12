Irritaties tijdens de kraamvisite: ‘Mijn schoonmoeder verwachtte dat ik mijn drie dagen oude baby wakker zou maken’

Elke zondag zetten we een populair topic voor en door moeders van het VIVA-forum in de schijnwerpers. Deze week: hoe zorg je ervoor dat je kinderen naar je luisteren. Deel je mening in het topic of ga naar de pijler ‘Kinderen’ of ‘Zwanger’.

Wie kinderen heeft, weet er alles van: kraamvisite. Niet iedereen weet namelijk om te gaan met een net bevallen vrouw en een baby’tje. VIVA-Forummer ‘Dennen’ heeft er alle ervaring mee: kraamvisite die niet komt opdagen, of visite die met lege handen aankomt omdat ‘ze niet wisten welk cadeau ze moesten kopen’. Op het VIVA-forum vraagt ze of anderen dit herkennen.

Maartje 2016: ‘ Haha, mijn schoonmoeder had verwacht dat ik Puk speciaal voor haar wakker zou maken. Ze had hem namelijk nu alleen maar slapend gezien en daar kon ze echt niet mee aankomen bij haar vriendinnen. Sorry hoor, maar wat verwacht je bij een kindje van drie dagen?’

Honingdropje2: ' Ik had een keer iemand op kraamvisie die niets vroeg over de bevalling, de baby of hoe het met mij ging. Hij heeft de hele avond over een of ander zakelijk plan gepraat. Je mag heus enthousiast zijn over je werk en ik snap dat de wereld niet om mij en de baby draait, maar op een kraamvisite is het wel aardig om enige interesse te tonen.'

Lady*Voldemort: 'Ik wilde bijkomen van de bevalling en genieten van de baby. Opeens stond daar onverwachts visite met hun vierjarige etters op de stoep. Hun kinderen pakte zomaar mijn kleine uit de wieg om ermee te spelen en vervolgens bleven ze ook nog twee uur plakken…'

Boerinnetje-van-buuten: 'Een collega, waar ik af en toe een project mee deed, kwam opeens langs. Best gezellig zou je zeggen, maar uiteindelijk kwam ze vooral langs om zich te uiten. Ze zat overspannen thuis en verveelde zich.'

Bridt: 'Oh kraamvisites! Wij hadden bezoek van vage vrienden die hun twee jonge kinderen hadden meegenomen. Op zich prima, tot dat ze het huis gingen slopen. De ouders zeiden: 'dat doen kinderen nu eenmaal'. En dan heb je ook nog die tante die met één blik precies denkt te weten waarom je kind huilt en wat jij allemaal verkeerd doet.'

Marchein82: 'Een familielid die op kraamvisite zou komen, belde om te zeggen dat haar kind ziek was geworden. Ik vroeg haar om dan liever een andere dag op visite te komen. Ze reageerde teleurgesteld want haar kind had zich erg verheugd. Ik heb volgehouden en laten weten dat ik het echt liever niet had. Graag had ik wat meer begrip gewild. Gelukkig belde ze later terug om te zeggen dat ze mij begreep. Ze is een andere keer op bezoek gekomen en het was erg gezellig.'

Elfje08: 'Mijn grootste irritaties waren wanneer mijn schoonmoeder snotterend en proestend bij ons zat en vervolgens ging pruilen omdat ze hem niet mocht vasthouden. Joh, wat denk je zelf? We hadden een week in het ziekenhuis gelegen. Toen we eindelijk thuis waren was ik als de dood dat hij een virus zou oppakken. En wanneer mijn schoonvader zijn pink in mijn baby zijn mond stopte… Oké nog een irritatie: Collega's van mijn man die tot half 12 in de avond bleven hangen.'

