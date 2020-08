Eten naar je cyclus: dit dieet kan je menstruatieklachten verlichten

Sommige vrouwen gaan fluitend door hun menstruatie, anderen zijn zo een week uit de running door ondraaglijke krampen, hoofdpijn, pijnlijke borsten, moodswings en hormonale acne (en met een beetje pech dat allemaal tegelijk).

Als je tot die laatste categorie behoort, wil je waarschijnlijk alles aangrijpen om van die ellende af te komen. Of om in ieder geval de klachten wat te verlichten. Ibuprofen en een kruik zijn je beste vriend, maar je kunt daarnaast ook de holistische weg inslaan en je eetpatroon onder de loep nemen.

Go with the flow

Priscila Gonsalez is een holistische voedingsdeskundige die vrouwen (vrij letterlijk) aanmoedigt to go with the flow. Dat betekent dat je beweegt op het natuurlijke ritme van je lichaam. Toegegeven: dat klinkt nog steeds wat vaag. Concreet betekent het dat je je voedingspatroon aanpast aan de verschillende fases van je cyclus.

Je kunt een tijdje proberen zo te eten om te ontdekken wat het voor je doet.

Eten naar je cyclus: dit is het stappenplan.

Fase 1 – Je menstruatie (Dag 1 – 5)

Tijdens je menstruatie kun je je het best richten op voeding die je ijzer- en magnesiumlevel een boost geven. Denk aan groene bladgroente, noten, zaden, zeewier, banaan en pure chocolade. Ook voeding die rijk is aan vetzuren, zijn een goed plan. Dan kun je denken aan avocado, wilde vis, levertraan (brr, maar toch) en hennepzaad.

Vergeet in deze fase zeker niet voldoende te drinken. Ga voor water, kruidenthee en brandnetelthee om je krampen te verlichten. Om je nachtrust te ondersteunen kun je kamillethee proberen. Sport niet al te fanatiek, maar ga voor lichte beweging zoals yoga en een beetje stretchen. Op het moment waarop je bloedt, is het lichaam hard aan het werk. Neem daarom ook voldoende rust en ga op tijd onder de wol. Een massage vlak voor je menstruatie begint is ook fijn voor je doorbloeding.

Fase 2 – De folliculaire fase (Dag 5 – 13)

Op dit moment klimt het niveau aan oestrogeen en testosteron weer omhoog. Op dit moment is het belangrijk dat je je lichaam goed voedt zodat er een eitje vrij komt. Dat is ook belangrijk als je niet zwanger wil worden: als er geen eitje vrij komt, wordt er niet adequaat genoeg progesteron geproduceerd.

Een tekort aan progesteron kan zich uiten in een uitblijvende menstruatie, stemmingsproblemen en ook een oestrogeen-dominantie. Focus daarom op onbewerkt eten dat geen enorme pieken in je bloedsuiker veroorzaakt. Ga zoveel mogelijk voor volkoren producten en verwerk vetten en eiwitten in iedere maaltijd. Regelmatige maaltijden op regelmatige tijden houden je bloedsuikerspiegel in balans.

Je energie is rond deze tijd op z’n best. Plan nu dus zeker die bootcamp of halve marathon.

Fase 3 – Ovulatie (Dag 14 – 16)

Deze fase doet zich meestal middenin je cyclus voor en duurt maar een week terwijl de eierstokken een eitje loslaten die richting de baarmoeder reist. Je kunt het warmer hebben dan normaal omdat tijdens je ovulatie je temperatuur een halve graad stijgt. Als je zwanger wil worden, is dit het moment.

Terwijl een eitje vrijkomt en door de eileiders reist, kun je wat last hebben van stijfheid in je heupen, onderbuik en onderrug. Probeer eens een yogahouding die de heupen opent. Een massage kan helpen bij die stijfheid. Qua eten is een mix van gekookt en rauw eten slim. Toppers zijn havermout, noten, zaden, aardappels, broccoli, avocado en frambozen.

Fase 4 – Luteale en pre-menstruele fase (Dag 17 – 28)

Het is belangrijk om je inname van eiwitten en gezonde vetten wat op te schroeven. Je lichaam maakt zich op om hard te werken tijdens je menstruatie. Voeding als zilvervliesrijst, knolgewassen (bieten, radijs, wortels), vette vis, peulen, avocado, gember en kurkuma helpen je lichaam in deze fase. Vermijd alcohol en cafeïne omdat die symptomen van PMS kunnen verergeren.

Probeer wel wat te bewegen om je humeur en hormonen in toom te houden. Misschien merk je dat je rustiger aan wil doen en wat meer in jezelf gekeerd bent. Luister naar je lichaam en geef het dan de tijd om te rusten.

