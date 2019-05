Jarenlang wisten Eva, Maxime en Sandra niet dat ze aan narcolepsie leden, maar lastig was het wel dat ze om de haverklap zomaar in slaap vielen. ‘Het zou mooi zijn als er meer erkenning voor deze aandoening kwam.’

Tekst: Vivienne Groenewoud | Beeld: iStock

Eva Doornewaard (33) is docent. Door haar narcolepsie kreeg ze een ongeluk op de scooter.

‘Vroeger werd ik veel getreiterd. In de bus viel ik vaak in slaap. Mijn tweelingzusje zat dan naast me en zag dat mensen foto’s van me maakten. Natuurlijk werd ze dan boos, maar veel hielp dat niet. Nog steeds reis ik liever niet met het ov. Mijn zus heeft overigens geen narcolepsie. Het zit in je genen, maar het moet wel getriggerd worden, bijvoorbeeld door een ziekte of als je hormoonhuishouding op hol slaat, zoals in de puberteit. Bij mij is dat blijkbaar gebeurd, bij haar niet.’

Dutje op de scooter

‘Toen ik zeventien was, kreeg ik een ongeluk. Ik reed van een feestje naar huis op de scooter en was ontzettend moe. Ik denk dat ik even ben weggevallen, want vlak voor me zag ik ineens een paaltje opdoemen. Door het remmen kwam de achterkant van mijn scooter omhoog en werd ik gelanceerd. Hoewel al mijn ribben waren gekneusd, kwam ik er relatief goed vanaf. Er was geen echte schade. Wel had ik een hersenschudding, dus ik moest het rustig aan doen en op de bank blijven liggen.

‘Zonder medicatie was ik zwaar de sjaak geweest’

Mijn moeder hield me in die periode goed in de gaten en zag mijn ogen op een gegeven moment ineens wegdraaien. Ze schrok zich dood, dacht dat ik een epileptische aanval had. Ze bracht me meteen naar de huisarts. Aan zijn reactie kon ik merken dat hij dacht: daar heb je haar weer. Ik had me al tig keer laten prikken op pfeiffer, omdat ik altijd zo moe was. Ik vertelde de huisarts dat ik altijd door mijn knieën zakte als ik moest lachen. Mensen dachten dan dat ik aandacht probeerde te trekken, maar ik kon er niets aan doen. Ik werd doorverwezen naar het epilepsiecentrum in Heeze. Daar werd ik op van alles getest en uiteindelijk kreeg ik de diagnose: narcolepsie. Het voelde als een opluchting.’

GHB op voorschrift

‘Het was even zoeken naar de juiste medicatie, maar uiteindelijk vond ik iets wat werkte. Ik slik nu dagelijks Ritalin, waardoor ik wakker blijf, en Xyrem, dat eigenlijk gewoon GHB is, om te slapen. Voor het programma Katja’s Bodyscan ben ik een dag gestopt met mijn medicatie, dan merk je meteen het verschil. Ik was helemaal aan het trillen, werd slap als ik moest lachen en was voortdurend aan het vechten tegen de slaap.

Met medicatie gaat het nu eigenlijk heel goed. Ik heb mijn rijbewijs gehaald en ben aan het afstuderen. Als deze medicijnen er niet waren, was ik dus echt zwaar de sjaak geweest. Mensen met narcolepsie zijn nog veel te onzichtbaar, ik zou willen dat er meer over gesproken werd. Ik schaam me er niet voor. Ik doe ook gewoon mee in de maatschappij, het zou mooi zijn als daar meer erkenning voor kwam.’