Even niet gesport? Zo kom je van dat zeurende schuldgevoel af

December is een feestmaand vol pepernoten, kerstkransjes, aardappelpuree, oliebollen, marsepein, cranberrysaus, hertenbiefstuk… and so on. Na iedere feestmaaltijd zeg je steevast dat je het er ‘morgen wel weer af sport’. Maar wat als je geen tijd of zin hebt en vervolgens gek wordt van dat zeurende schuldgevoel omdat je niet bent gegaan?

Als je al een ingewikkelde relatie hebt met eten, zijn de feestdagen een lastige periode. Je weet heus wel dat er geen man overboord is als je pilates of spinning een keer overslaat, maar toch kan het een gevoel van schuld of schaamte triggeren. Sommigen hebben daar totaal geen last van, anderen kan het bijna tot waanzin drijven.

Orthorexia

In een meer extreem geval is er sprake van orthorexia. Dat is een aandoening waarbij je zó gefocust bent op gezond eten dat het juist een ongezonde obsessie wordt. Orthorexia is ook het gevoel dat je na een stuk taart meteen een stuk moet sprinten of zoveel tijd doorbrengen in de sportschool dat een sociaal leven ondersneeuwt. Dat aanhoudende schuldgevoel rondom eten en sporten betekent niet meteen dat je een diagnose nodig hebt, maar weten dat je niet de enige bent, geeft een minder eenzaam gevoel. Zeker in deze tijd van het jaar.

Toewijding en discipline

Het is lastig om die gevoelens te pin pointen omdat regelmatig sporten ook wordt toegeschreven aan toewijding en discipline. Daar kun je trots op zijn, maar de keerzijde is dat je jezelf veel harder veroordeelt als het een keer niet lukt of gaat zoals je wil.

In verbinding staan met je lichaam betekent ook dat je begrijpt dat er niks mis mee is om ook van dingen die niks met sport te maken hebben (een Netflix-sessie met een zak chips) een prioriteit te maken. Ontkoppel je zelfwaarde van je prestaties. Je bent namelijk niet een minder leuk of goed persoon als je dat doel niet behaalt.

Het verschil

Tegelijkertijd is het niet gek dat je je onrustig voelt als sporten normaal gesproken een groot onderdeel is van je routine. Jezelf fysiek pushen kan er ook voor zorgen dat je juist in verbinding staat met je lijf en minder in je hoofd leeft. Je kunt in de kerstvakantie ook opstaan met de drang om te hardlopen omdat je houdt van het gevoel dat het je geeft – niet om de judgy blikken van je tante omdat je twee keer een toetje opschepte. Het verschil tussen die twee voelen is essentieel.

Durf hulp te vragen

Natuurlijk betekent het niet meteen dat je hulp nodig hebt wanneer niet-sporten je opzadelt met een licht schuldgevoel. Misschien helpt het je wel om te weten dat je niet in je eentje met dat gevoel hoeft te dealen. Blijf niet worstelen in je uppie omdat je denkt dat het niet erg of belangrijk genoeg is. Het is oké om om hulp te vragen. Heb je het vermoeden dat er sprake is van orthorexia? Je vindt hier meer informatie over deze aandoening.

Bron: Bustle. | Beeld: iStock