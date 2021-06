De ex van Josefien gebruikte haar identiteit: ‘Ik bleef hopen dat hij er dit keer echt mee zou stoppen’

Tijdens hun relatie gebruikte de ex-vriend van Josefien Hoekstra (29) haar identiteit en foto’s om online seksueel getinte gesprekken te voeren, óók met bekenden.

‘Vlak nadat Rick en ik verkering kregen, stuurde zijn ex-vriendin mij via Facebook een bericht. Ik kende haar vaag, want we komen uit dezelfde stad. ‘Veel succes, je weet niet waar je aan begint,’ schreef ze. Ik vond het vreemd, maar schoof het af op jaloezie. Nu denk ik: had ik toen maar doorgevraagd.

Ik leerde Rick kennen op een lokaal online forum. We zaten allebei in de alternatieve scene en vonden dezelfde films en muziek goed. ‘Laten we afspreken,’zei hij, en hij nam me mee naar het park en het strand. Steeds verzon hij wat nieuws. Dat was typisch Rick: heel enthousiast en ondernemend. Hij zat vol goede verhalen en kon goed praten. Als we met een vriendengroep naar een concert gingen, was hij degene die ons backstage wist te krijgen. We hadden lol, werden verliefd. Hij was mijn eerste serieuze relatie.’

‘Ruim een jaar later gingen we samenwonen. En maakte ik voor het eerst kennis met zijn andere kant. Hij deed vaak geheimzinnig, vooral als hij op zijn laptop of telefoon bezig was. Als ik dan naast hem kwam zitten, klikte hij snel een scherm weg of klapte hij zijn laptop dicht. Soms nam hij zijn laptop mee naar de wc en bleef hij daar wel een halfuur zitten. Of hij ging een uur ‘douchen’ in de badkamer met de deur op slot. Als ik hem ernaar vroeg, wist hij het gesprek zo te draaien dat ík gek was. Vertrouwde ik hem soms niet? Had hij geen recht op privacy? Hij gaf me het idee dat mijn achterdocht mijn probleem was. En ik, jong en naïef, geloofde hem.’

Mijn account gehackt

‘We waren twee jaar samen toen ik merkte dat er vreemde activiteiten plaatsvonden op mijn Facebook-profiel. Ik was heel actief op internet. Mijn sociale leven speelde zich in die tijd voor het grootste deel online af – op Facebook en Twitter. Ineens stonden er in mijn vriendenlijst allerlei mensen die ik nog nooit had gezien en die ik zeker niet zelf had toegevoegd. Mijn inbox was leeg. Alle berichten waren gewist, ook de verzonden berichten. Toen het vaker gebeurde, ging ik op onderzoek uit. Er was een manier om alle verwijderde berichten in je prullenbak alsnog terug te vinden.’

‘Van wat ik daar aantrof, schrok ik me kapot. Mijn scherm vulde zich met tientallen chats met mensen die ik nog nooit had gesproken. Wat er precies in stond weet ik niet eens meer, alleen dat het seksueel getint was. Ik ben een open persoon en praat makkelijk over seks, maar deze gesprekken waren zo expliciet en direct – op een toon die typisch is voor een man die maar op één ding uit is. Ik schaamde me dood. Rick leek net zo geschrokken als ik. ‘Meteen je wachtwoorden veranderen,’ zei hij. Geen moment dacht ik dat hij er mee te maken zou hebben.’

Actief op sekslijnen

‘Ongeveer een jaar later kwam er een vriendin naar me toe: ‘Josefien, ik moet je iets vreemds vertellen.’ Ze had het vermoeden dat Rick zich op mijn Facebook-profiel voordeed als mij. In eerste instantie had ze het niet door. We kletsen wel vaker op Facebook, over van alles. Maar dit keer was de toon van de berichten anders. Het ging over hoe lekker ik Rick vond, over ons seksleven, over hoe geweldig Rick was in bed. Toen ik ook nog pikante foto’s van Rick naar haar verstuurde, wist ze zeker dat ik het niet was. ‘Kijk eens hoe sexy hij is,’ zou ik erbij geschreven hebben.’

‘Ik voelde misselijkheid in me opborrelen. Het was alsof alle puzzelstukjes op zijn plek vielen: dat verklaarde de nieuwe Facebook-vrienden, de verwijderde berichten in mijn inbox. Niet zo lang daarvoor had ik een torenhoge telefoonrekening binnengekregen – zijn telefoon stond op mijn naam. Ik vertrouwde het niet en belde de provider. Het bleek dat Rick urenlang met allerlei sekslijnen belde en telefonisch betaalde voor webcam-seks. Een andere keer ontdekte ik door het checken van zijn telefoon dat hij met een kennis plannen maakte voor een trio, terwijl hij deed voorkomen alsof ik daar volledig van op de hoogte was. Ik wist dus wel dat hij gekke dingen deed, maar dat hij zo ver zou gaan door zich online als mij voor te doen? Nee, dat had ik niet verwacht.’

‘Als ik Rick met die dingen confronteerde, ontkende hij alles. Overal had hij een mooi verhaal bij. Het zou niet om de seks gaan, maar hij belde die lijnen uit nieuwsgierigheid: om erachter te komen waarom die vrouwen dat werk deden. De trio-appjes? Een misverstand. Als ik dreigde bij hem weg te gaan, deed hij enorm dramatisch en zielig. ‘Als je dat doet, wil ik niet meer leven,’ riep hij dan huilend. Puur om mij te manipuleren, weet ik nu, maar op dat moment was ik echt bang dat hij zichzelf iets aan zou doen. Zo ging het elke keer. Hij praatte en praatte en uiteindelijk kreeg hij het voor elkaar dat ik medelijden met hém kreeg.’

Destructieve relatie

‘Ik snap nog steeds niet waarom ik niet eerder mijn spullen heb gepakt. Lang zag ik niet in dat het geen losse incidenten waren, maar dat het een patroon was van liegen en bedriegen. Of eigenlijk wilde ik het niet zien. Ik bleef hopen dat het goed zou komen, dat hij er dit keer écht mee zou stoppen. Vaak deed hij na zo’n confrontatie ook een tijdje echt zijn best. Hij maakte plannen om samen leuke dingen te doen en was poeslief. Zelf praatte ik er met niemand over. Zo kon het ideaalplaatje van een gelukkig stel in mijn hoofd blijven bestaan. Ik wilde ook niet dat mensen slecht over hem dachten. Dat zou immers ook iets zeggen over mij: degene die bij hem bleef.’

‘Intussen was er van de enthousiaste Rick uit het begin weinig meer over. Hij werkte als freelance grafisch ontwerper en webdesigner, maar het lukte hem niet om opdrachten te vinden. Hij had last van depressieve episodes, wat dingen niet makkelijker maakte. Toch ging ik niet weg. Ik zat compleet verstrikt in die destructieve relatie. Rick en ik deden alles samen. Ik had weinig vrienden: hij was mijn hele leven. Dat veranderde toen ik via Twitter nieuwe mensen leerde kennen. Met hen ging ik op pad, naar Amsterdam, om te feesten en leuke dingen te doen.’

‘Er ging een nieuwe wereld voor me open en langzaam maakte ik me los van Rick. Terwijl ik op stap ging met mijn nieuwe vrienden, zat hij in zijn eentje weg te kwijnen achter de computer. Intussen zat ook mijn carrière in de lift: ik kreeg steeds meer opdrachten als fotograaf. Toen we onze antikraak-woning uit moesten en allebei tijdelijk terug verhuisden naar onze ouders, kreeg ik genoeg afstand om in te zien dat ik bij hem weg moest. Ik verbrak al het contact. Hij was boos en dreigde opnieuw zichzelf wat aan te doen, maar doordat hij bij zijn ouders zat, maakte ik me daar minder druk om.’

Het hele verhaal lees je in VIVA-24-2021. Deze editie ligt vanaf 16 juni in de winkel.

Sommige artikelen kun je maar gedeeltelijk lezen op viva.nl, omdat ze afkomstig zijn uit de papieren VIVA. Uit respect naar onze abonnees én om te zorgen dat wij online leuke gratis content kunnen blijven maken. We hopen te kunnen rekenen op je begrip!

VIVA nieuwsbrief

Iedere week de leukste nieuwsbrief van Nederland in je mailbox?

Tekst: Joanne Wienen | Foto: Dirk-Jan van Dijk