Extra vermoeid? Hierdoor heb je er deze maand meer last van

Het lijkt wel of met de komst van de herfst je energielevel op standje -10 is komen te staan. Maar hoe komt het nu dat je extra vermoeid bent deze maand?

Want extra vermoeid zijn is natuurlijk alles behalve prettig. Je voelt je continue uitgeblust en hebt geen zin om naar buiten te gaan door de vele regen (daar komt gelukkig deze week verandering in!). Helaas heeft het weer ook wel een grote invloed op je gemoedstoestand.

Regen

Regen, regen en nog eens regen: zo kun je het begin van deze maand wel omschrijven. Naar buiten gaan? Geen haar op je hoofd die daar aan denkt. Maar continue maar op de bank te blijven hangen (hoe fijn ook), komt je energielevel natuurlijk niet ten goede. Ga juist wel naar buiten: er is altijd wel een moment waarop het even droog is. Doe dan ook vanaf nu mee aan de #2uurnatuurchallenge, door vaker een frisse neus te halen, kan je gemoedstoestand al heel wat verbeteren.

Niet het zonnetje in huis

Niet alleen is het buiten in het algemeen grijzer, ook krijg je vanaf deze maanden sowieso minder zonlicht. Het wordt eerder donker en je komt (zie het vorige punt) waarschijnlijk minder buiten de deur. Naast dat dus juíst wel te doen, kan ook dit tekort door vitamine D zorgen voor een vermoeid gevoel. Weet je dat je elke herfst hier meer last van krijgt? Probeer dan preventief al wat extra supplementen te slikken.

Bewegen

Wanneer het met bakken uit de lucht komt, ben je een stuk minder geneigd om de fiets te pakken of te voet naar je werk te gaan. Nee, de auto is dan lekker warm en droog. Het stukje beweging wat je misschien op een dag had, valt hierdoor weg. Dat terwijl eerder bleek dat extra sporten niet nodig is voor de forens die de fiets pakt. Toch echt té slecht weer om naar buiten te gaan? Probeer dan wel iets van sport te doen. Actief blijven is namelijk belangrijk om stress en vermoeidheid te verjagen. Daarnaast slaap je hierna een stuk fijner, waardoor je je ook de volgende dag beter in je vel zult voelen.

Eten is weten

Ja we snappen: normaal is meten weten. Maar ook voeding is heel belangrijk om je lekker in je vel te voelen. In de herfst en winter snak je waarschijnlijk naar lekker vullende warme maaltijden. Niks mis mee, maar wanneer deze minder gezond zijn en veel koolhydraten bevatten, zorgt dit ervoor dat je bloedsuikerspiegel sneller stijgt. Hierdoor voel je je weer extra vermoeid. Heel wat factoren dus, maar mocht de vermoeidheid echt aanhouden, is het zeker verstandig om even langs een dokter te gaan.

Bron: Libelle | Beeld: Pexels