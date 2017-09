Fabels en misverstanden over migraine

Hoewel in Nederland meer dan twee miljoen mensen last hebben van migraine, zijn er nog steeds veel misverstanden over. Migraine is slechts heftige hoofdpijn en een aspirientje kan het toch wel oplossen? Niet dus. Tijd om die fabels – op de Internationale Dag van Migraine – de kop in te drukken.

Karen Span schreef het boek Motel Migraine: over migraine, medicijnen en misverstanden, dat vandaag uitkomt. Ze heeft al zeventien jaar last van migraine. In haar boek vertelt ze over haar persoonlijke ervaringen en de vele misverstanden die de ziekte met zich meebrengt, toegelicht door dé migraineneuroloog Dr. Ferrari. Met VIVA deelt Karen een aantal fabels en/of misverstanden waar ze nog steeds tegenaan loopt.

Van stress krijg je migraine

Stress en migraine zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden, maar je krijgt geen migraine van stress. Vaak krijg je juist stress als je veel migraine hebt: door schuldgevoel, omdat je niet op jezelf kunt rekenen of doordat je je bijvoorbeeld vaak ziek moet melden. Karen: ‘De oorzaak van migraine is niet stress, de oorzaak is dat migraine in je lijf zit. Bij bepaalde triggers komt dat naar buiten, en stress helpt daar inderdaad niet bij.’

Tijdens een migraine-aanval heb je alleen last van hoofdpijn

Migraine is voor veel mensen veel meer dan hoofdpijn; sommigen hebben zelfs helemaal geen last van hoofdpijn tijdens een aanval. Duizelig, uitvalverschijnselen, geen focus, buikpijn: er zijn talloze symptomen van migraine. Voor Karen begint het meestal met een onrustig gevoel. ‘Ik kan me dan vaak slecht concentreren. Meestal ga ik even weg van de computer en ga ik boodschappen of iets dergelijks doen. Soms krijg ik onwijze trek in hartige dingen. Dan denk ik: waar is de chips? Het gaat zeuren bij mijn nek en schouders, en als ik mazzel heb blijft het daarbij en trekt het op den duur weg. Maar vaak genoeg wordt het gedeelte van mijn kruin tot mijn nek een pijnlijk geheel. Het lijkt dan net alsof de spier daartussen vijf centimeter korter is.’ Ook kan Karen last hebben van een verstopte neus, diarree en buikpijn.

Van medicijnen krijg je migraine

‘Als mensen horen hoeveel tabletten ik slik, vragen ze vaak of ik niet moet afkicken. Van zoveel pillen krijg je vanzelf hoofdpijn, zeggen ze dan,’ vertelt Karen. ‘Ik slik nu een aanvalsgewijs medicijn wanneer ik de migraine voel opkomen, en elke dag een preventief onderhoudsmedicijn. Dat werkt voor mij nu goed, maar ik heb ook medicijnen gehad die niks voor mij deden. Het blijft een zoektocht.’ Volgens neuroloog Dr. Ferrari is er maar een klein percentage dat hoofdpijn ontwikkelt door het gebruik van medicijnen.

Bepaald voedsel heeft invloed heeft op migraine

Voedsel en migraine: het blijft een interessante discussie. Het is namelijk heel moeilijk om hier een gegrond wetenschappelijke bewezen reden voor te vinden. Karen: ‘Voedingsonderzoeker Nicole de Roos heeft een vriendin die migraine krijgt van pepermunt. En dat kan ook heel goed het geval zijn, maar er is geen wetenschappelijke basis voor. Er is maar een handjevol mensen waarbij pepermunt voor migraine zorgt. Als het voor haar werkt om het te laten staan is dat alleen maar goed, maar dat betekent niet dat dat voor iedereen zo is.’ Hetzelfde geldt voor chocola en rode wijn, waar ook vaak over wordt gezegd dat het migraine zou opwekken.

Meer lezen over de misverstanden rondom migraine, de persoonlijke ervaringen van Karen en de kijk van migraineneuroloog Dr. Ferrari hierop? Het boek Motel Migraine: over migraine, medicijnen en misverstanden ligt vanaf vandaag in de winkel of kan je hier online bestellen.

Wil je niets meer missen van VIVA? Neem een abonnement. Profiteer nú van onze speciale zomeraanbieding: 10 nummers voor slechts €10.

Beeld iStock