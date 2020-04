Fajah Lourens: ‘Nu is dé tijd om bij jezelf te rade te gaan’

Fajah Lourens is altijd al bezig met het beste uit zichzelf én het leven te halen. Toch zet de intelligente lockdown ook haar aan het denken. ‘Leidde ik hiervoor wel het leven dat ik wilde?’ vraagt ze zich hardop af.

Dat lezen we op het AD.nl, het medium dat de onderneemster vroeg naar haar dagelijkse activiteiten. Wat doet Fajah om de dag door te komen? ‘Ik merk wel dat ik meer tijd overhoud. Voorheen had ik een volle mailbox en racete ik van meeting naar meeting. Die gaan nu niet door, dus dat geeft ons tijd om dingen ook goed af te ronden. En dat zorgt weer voor rust. Daardoor heb ik ook die online cursus waar ik al anderhalf jaar van roep te zullen opzetten, nu eindelijk gemaakt. En ik heb een planner gemaakt met tips hoe mensen hun doelen kunnen halen.’

Naast die professionele activiteiten ontdekt Fajah dat ze, net als vele anderen, nu meer tijd heeft om te lezen. ‘Ik merk zelf dat ik ook meer tijd heb om te lezen. Ik kan me voorstellen dat je als moeder van vier kinderen met thuisscholing dat wat minder hebt, maar zou dan toch willen aanraden om op tijd naar bed te gaan, je rust te pakken, iets eerder op te staan en een moment voor jezelf te pakken. Voor meditatie, visualisatie-oefeningen of om lekker te sporten.’

Zelfhulpboeken

Fajah ziet deze periode dan ook als de uitgelezen kans om bij jezelf te rade te gaan. ‘Leidde ik hiervoor wel het leven dat ik wilde? Is dit wel mijn droombaan?’ Om die reden tipt Fajah het boek We kunnen wél veranderen, gelukkig en geliefd zijn van Chetanya de Wit. ‘Zij is arts en medium. Iedereen die ik het heb aangeraden heeft er wel iets in kunnen vinden.’

Dromen, durven, doen

‘Dromen, durven, doen van Ben Tiggelaar geeft heel concreet inzicht in je leven en Think and grow rich van Napoleon Hill is ook een absolute aanrader. Over hoe de rijkste mensen ter wereld rijk zijn geworden. Door doorzettingsvermogen onder andere. Wellicht helpt het je te gaan doen wat je wel wilt doen in je leven.”

Ook ziet Fajah Lourens de huidige situatie én de mogelijke anderhalvemetersamenleving vol met kansen. ‘Ik merk om me heen ook dat we al best aan het wennen zijn aan die nieuwe realiteit. Dit is de situatie nu, dit zijn de regels, dit kan ik wel doen, dus nu gaan we verder met leven en ondernemen’.

Bron: AD.nl | Beeld: ANP