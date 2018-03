Fajah Lourens: ‘Ik ben niet meer zo strak als dat ik anderhalf jaar geleden was’

Ze traint minder, heeft meer rust en is naar het platteland verhuisd. Na twee roerige jaren zit Fajah Lourens (36) weer lekker in haar vel. ‘Ik was zó moe en verdrietig.’

TEKST SAN VAN DE VEN FOTO’S CARIN VERBRUGGEN & FERRY DRENTHEM SOESMAN

Hoe gaat het met je?

‘Goed, ik ben wel gelukkig. Je kunt niet elke dag lekker in je vel zitten, maar over het algemeen gaat het goed. Ondanks de rugpijn die ik al sinds augustus heb. Vorige week heb ik eindelijk een MRI-scan laten maken. Ik dacht: er komt minstens een dubbele hernia uit, want ik voelde ook uitstralingspijn naar mijn been. Maar er was niets te zien, haha. De dokter denkt dat het een combinatie is van ADHD, heel veel gewerkt hebben, verdriet en misschien stress. Dus nu doe ik het verplicht rustiger aan: ik sport minder, neem meer tijd voor mezelf. Het scheelt dat ik hier alles bij elkaar heb.’

Met ‘hier’ doelt Fajah op de vrijstaande villa in het dorpje Purmerland, waar ze sinds een jaar woont. Ze heeft die in 2010 zelf laten bouwen met haar ex Daniël Surig. Maar ze hebben er nooit samen gewoond; het huis stond al die jaren leeg. Toen ze genoeg geld bij elkaar had, besloot Fajah het uit de verkoop te halen. Nu heeft ze er alles: een muziekstudio, haar kantoor, een eigen gym en drie hectare land, waarop misschien ooit een boerderij komt.

Je doet het rustiger aan: hoe vaak sport je nu?

‘Drie keer per week: twee keer samen met mijn coach en één keer alleen. En ik ga elke ochtend drie kwartier wandelen met de hond. Op dagen dat ik niet train, ga ik óf op de stairs óf ik ga hellinglopen op standje vijftien – powerwalken dus. Dan speel ik tegelijkertijd patience en is een halfuur zo voorbij. Ik ben niet meer zo strak als dat ik anderhalf jaar geleden was, maar ik wil wel fit blijven. Squatten kan ik niet meer, deadliften ben ik weer aan het opbouwen. Veel oefeningen durf ik niet meer te doen, omdat ik na die rugblessure zo veel pijn heb gehad.’

Is dat niet superfrustrerend?

‘Jawel, maar dat heb ik de afgelopen maanden losgelaten. It is what it is. Met de dokter heb ik het wel over Ritalin gehad, maar hij zei: dat drukke en creatieve is ook wie jij bent, het is zonde om dat af te vlakken. Nu ben ik begonnen met mindfulness. Dat helpt wel, merk ik. Als ik nu ’s ochtends met de hond in ’t Twiske loop, loop ik ook echt met de hond in ’t Twiske en ben ik niet ondertussen mails aan het beantwoorden of aan het posten op Instagram.’

Je nieuwe boek Killerbody 3 is speciaal gericht op vrouwen die na hun zwangerschap hun oude figuur weer willen terugkrijgen. Waarom?

‘Je bent soms emotioneel als je zwanger bent, en als je dan ook nog heel dik wordt, kun je daar onzeker van worden. Natuurlijk is het normaal om aan te komen tijdens je zwangerschap, maar het hele idee dat je voor twee moet eten, klopt niet. Mijn boek gaat zwangere vrouwen houvast geven. Met voedingsadvies voor tijdens je zwangerschap en borstvoedingsperiode, dieetplannen, trainingsschema’s en positiviteitsoefeningen. Het is belangrijk om je happy te voelen. Dan ga je minder snel dingen eten die niet goed voor je zijn.’