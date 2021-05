Foutje bedankt! Want: falen is het nieuwe slagen

Geboren tussen 1981 en 2001? Gefeliciteerd! Dan heb je een XXL kans op overspannenheid, burn-out of depressie. Met speciale dank aan bewijsdrang, prestatiedruk en een hysterische angst voor fouten. Gelukkig is er een oplossing: falen.

Wij van generatie Y staan er niet al te best op. Door de generaties voor ons worden we veelal afgeschilderd als verwend, narcistisch en o ja: lui. Aartslui. Ze worden moe van ons gezeur dat we te veel keuzes hebben en begrijpen al helemaal niet dat we burn-outs krijgen zonder ook maar één dag te hebben gewerkt. Toegegeven: dat klinkt voor buitenstaanders misschien ook een tikkeltje vreemd, maar het is wel wat er om ons heen gebeurt.

Het ene na het andere lid van generatie Y bezwijkt tijdens de zoektocht naar houvast. Waarom? Omdat er meer keuzes te maken zijn dan ooit. Van ‘hoe moet ik mijn leven vormgeven’ en ‘welke kant ga ik op’ tot ‘hoe kom ik in vredesnaam aan de bak’? Tel daar een XXL portie prestatiedruk en bewijsdrang bij op – ingegoten door een samenleving die ons inpepert dat alles mogelijk is, mits we er maar hard genoeg achteraan zitten – en je hebt de ideale ingrediënten voor een burn-out of overspannenheid.

Overspannen

Neem Rosa Surachno (24), die net als veel leeftijdsgenoten tijdens haar studie overspannen raakte. Maar: ze zat niet bij de pakken neer en dook in het onderwerp. ‘Ik merkte al snel dat er inside informatie miste, omdat de literatuur over generatie Y is geschreven door psychologen en sociologen die niet van onze generatie zijn. Ik raakte daardoor enorm gemotiveerd om uit te zoeken wat nu eigenlijk het probleem is met ‘te druk’ zijn.’ Haar bevindingen schreef ze op in Generatie ei: falen is het nieuwe slagen, waarin Rosa praten over je fouten aandraagt als dé key om burn-outs in de kiem te smoren.

‘Doorgaans hoor je alleen maar positieve verhalen van mensen, en ik heb zelf ervaren hoe eenzaam en overspannen je daarvan wordt. Als iedereen alleen maar jubelverhalen deelt, ontstaat het idee dat bij anderen altijd álles lukt. En dat fouten maken voor de dommen is. Generatie Y is daarnaast opgegroeid in zo’n welvaart dat we er niet goed tegen bestand zijn als dingen niet gaan zoals we dat hadden bedacht.’

‘We hebben meegekregen dat het leven alleen maar leuk moet zijn en dat het niet normaal is als het niet leuk is. In omgaan met moeilijke gebeurtenissen zijn we niet geoefend. Ik denk dat we moeten leren dat het normaal is om fouten te maken. En dat je daar juist over moet praten, omdat falen op die manier iets wordt wat gewoon bij het leven hoort.’ Maar hoe pak je dat aan? En wat kun je nog meer doen om uit de gevarenzone te blijven? Dit zijn de belangrijkste survivallessen.

Toon je kwetsbare kant Als mensen praten over de fouten die ze hebben gemaakt, dan gebeurt er iets geks. Ze beginnen bij het begin, vertellen wat er misliep (liefst gelardeerd met flink wat zelfspot, zodat de toehoorders denken: haha, wat een lolbroek!) en jumpen vanaf dat punt huppakee over naar hoe geweldig succesvol ze nu zijn. Alsof er niets is gebeurd tussen het falen en weer op het topje van de apenrots zitten. Dikke vette fail, vindt Rosa Surachno, want we moeten vooral praten over de krokodillentranen, het gefrustreerd in een hoekje zitten en het gevoel van falen dat je kunt hebben nadat iets is mislukt. 'Nadat ik zelf een burn-out had gehad, sprak ik een goede vriendin die een paar maanden eerder van studie was geswitcht,' aldus Rosa. 'Ik dacht dat die keuze haar heel makkelijk was afgegaan, maar ze vertelde me, geïnspireerd door mijn verhaal, dat het een enorme struggle was geweest. Die kwetsbare kant had ze niet eerder laten zien. Het klinkt gek, maar voor mij was het een opluchting om te zien dat het best normaal is om je even niet zo goed te voelen.' Dus: schaam je niet voor je falen, maar communiceer erover. Neem de ruimte voor de keuzes die je wilt gaan maken en besef dat niet alles in één keer goed hoeft te gaan.

