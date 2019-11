Vallen en opstaan: waarom falen af en toe zo slecht nog niet is

Falen stellen we gelijk met een negatieve gebeurtenis in ons leven. Toch is het lang niet altijd zo slecht. Waarom? Nou, omdat het soms best positief kan uitpakken.

Hoewel falen iets blijft wat we liever niet doen, is al dat vallen en opstaan helemaal niet zo slecht, zo wijst nieuw wetenschappelijk onderzoek uit. Want 100% alles goed doen? Dat kan natuurlijk helemaal niet, maar ook is dat niet het percentage waardoor we het snelst en het best leren.

Lees ook:

Voor alle perfectionisten: goed is goed genoeg

Falen niet slecht

Nee, een team van psychologen houdt de 85%-regel aan. Wanneer je 15% van de tijd fouten maakt, heb je daar uiteindelijk het meeste profijt van. Hoe ze tot dit resultaat kwamen? Nou, daarvoor gingen professor Robert Wilson en andere onderzoekers aan de Universiteit van Arizona na hoe snel je een computer simpele taken kan aanleren. Deze opdrachten gaven ze een steeds hogere moeilijkheidsgraad en je raadt het waarschijnlijk al: ze leerden het snelst wanneer deze was ingesteld zodat de problemen met 85% nauwkeurig ingeschat konden worden.

Onthouden

Natuurlijk zijn computers niet gelijk aan mensen en daarom verklaart professor Wilson: ‘Een student die altijd 9’s en 10’en haalt en het makkelijk heeft op school, zal veel minder snel nieuwe dingen opsteken en onthouden dan iemand die meer moeite moet doen om een 8 te halen.’ Het is dus echt vallen en opstaan: van falen leer je uiteindelijk het meest.

Bron: HLN | Beeld: iStock