Fans zijn teleurgesteld in Lizzo nadat ze sappenkuur promoot

Als voorvechter van body positivity deed Lizzo heel wat wenkbrauwen optrekken toen deze week op social media vertelde over haar detox dieet. Tien dagen long dronk de artiest niets anders dan sapjes.

Op TikTok deelde Lizzo video’s van haar lichaam nadat ze tien dagen op sapjes had geleefd. Ze vertelde dat ze zag vier, vijf en zes het zwaarst vond, maar nooit echt honger had. Het duurde niet lang voordat teleurgestelde fans en volgers opstonden. Ze vinden het jammer dat uitgerekend Lizzo op zo’n crashdieet gaat. Veel critici noemen de video’s daarnaast ‘triggering’ voor mensen met een eetstoornis.

‘Ik ben trots op mezelf’

Inmiddels heeft ze ook zelf gereageerd op de ophef. Lizzo beweert dat ze het dieet niet volgde om af te vallen. ‘November was een heel stressvolle maand. Ik dronk veel en at veel spicy eten waar mijn maag overstuur van raakte. Ik wilde het omkeren en weer teruggaan naar hoe ik daarvoor was. Ik ben heel trots op mezelf en mijn resultaten. Mijn slaap, hydratatie, innerlijke rust, mentale stabiliteit, mijn lichaam en mijn huid zijn allemaal verbeterd. Ik ben en voel me een bad bitch. That’s it. Ik ben een grote meid die een sapjeskuur heeft gedaan. Het heeft me precies gegeven wat ik zocht en iedere grote meid moet dan wat ze ook wil met haar lichaam.’

‘Sappenkuur en dieet zijn hetzelfde’

Toch moet niet iedereen daar iets van weten. Dokter Joshua Wolrich uit op Instagram zijn onvrede over Lizzo’s dieet. ‘Ik weet dat het een sappenkuur is, maar een sappenkuur en gewichtsverlies zijn vrijwel hetzelfde in de dieetcultuur. Laten we er niet omheen draaien: detox is gewoon een mooi woord voor privileged afvallen. Veel mensen hebben niet het privilege zichzelf een week lang uit te hongeren.’

Schadelijk

Ook na Lizzo’s video, waarin ze zegt dat het haar om haar gezondheid te doen was, is de arts niet overtuigd. ‘Een sappenkuur met voor- en na-foto’s is schadelijk. Altijd. Zo lang die video’s op haar pagina staan en linken naar een ‘snel afvallen-programma’, blijven ze schadelijk.’ Ook vindt hij een sappenkuur nog steeds een crashdieet. ‘Als iets eruit ziet als een dieet, praat als een dieet en loopt als een dieet… is het een dieet. Hoe graag je ook wil dat het niet zo is en hoeveel video’s je ook maakt waarin je zegt dat om het gezondheid te doen was.’

