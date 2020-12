Feestdagen alleen doorbrengen? Zo ga je daarmee om volgens een psycholoog

Hoewel er niemand met kerst alleen mag zijn, kan het zomaar zijn dat je de feestdagen in je uppie door moet brengen. De maatregelen liegen er niet om en het aantal personen is flink teruggeschroefd. Een psycholoog geeft je tips om met deze (toch wel) eenzame dagen om te gaan.

Klinisch psycholoog Aimee Daramus geeft aan dat het heel normaal is om je van slag te voelen wanneer je de feestdagen alleen moet doorbrengen. Ze verklaart aan Well and Good: ‘Alleen zijn tijdens de kerst kan als een afwijzing aanvoelen, ook al is dat niet het geval. Je kunt ervoor kiezen om niet samen te komen met je familie vanwege de pandemie, maar je voelt je toch eenzaam als familie meestal deel uitmaakt van je traditie.’

Lonely Christmas

Is de band met je familie niet goed, dan kun je sowieso een gebrek aan warmte voelen deze aankomende dagen. Maar veel mensen ervaren dit jaar door de hele wereldsituatie misschien pas voor het eerst. Wat kun je doen om toch een beetje normaal door de kerst heen te komen? De klinisch psycholoog raadt aan om je te focussen op creatieve activiteiten. ‘Sta jezelf toe om je emoties te voelen zonder jezelf te veroordelen. Druk ze uit door middel van dagboeken, kunst, praten met mensen, afspeellijsten maken van liedjes die uitdrukken hoe je je voelt, of bouw een andere wereld op in een videogame.’ De Sims mag dus weer afgestoft worden, maar ook therapeutisch koken of tuinieren kan helpend zijn.

Kerst alleen

Alleen samen krijgen we corona onder controle, die slogan kennen we inmiddels wel. Maar door online toch een beetje gezelschap op te zoeken, ben je niet helemaal alleen. Want wat dacht je van leuke spelletjes doen via Zoom? Of wie weet is er wel een community die net als jij ook gek is op puzzelen. Zo vind je toch nét dat beetje aansluiting deze dagen. Probeer daarnaast een silver lining te zien in deze vervelende situatie. Je hoeft met niemand rekening te houden en dat is soms ook weleens fijn. ‘Dit jaar ben je vrij om de feestdagen op jouw manier te doen’, aldus Dr. Daramus.

Stel grenzen

Leuk en aardig, maar je zit misschien ook weer niet te wachten op een twee uur-durende FaceTime met die ene praatgrage tante. Stel daarom goed je grenzen. Als je stemmingen of emoties verdergaan dan je zelf kunt oplossen, kijk dan naar bijvoorbeeld online ondersteuningsgroepen of een andere manier waarop je je ei kwijt kunt. Blijf in ieder geval niet met deze gevoelens rondlopen.

Bron: Well and Good | Beeld: Unsplash