Feit of fabel: door bananen te eten verhoog je de kans op een jongetje

Ooit gehoord dat door het eten van bananen voor de conceptie de kans toeneemt dat je een jongetje krijgt? Klinkt als een broodje aap verhaal, toch? Uit onderzoek blijkt nu dat het gerucht wat al jaren van moeder op dochter wordt overgegeven misschien meer waarheid in zich heeft dan je zou denken.

Onderzoekers volgden 740 vrouwen in hun eerste zwangerschap. Zij ontdekten dat vrouwen die veel kalium binnen kregen (wat veel in bananen zit), een hogere kans hadden om een jongen te krijgen. Hetzelfde effect zou zich voordoen bij een hogere inname van natrium en calcium.

Wat je moet doen om een meisje te krijgen wordt in het onderzoek niet vermeld. Maar misschien is het dan dus wijs om melk en bananen even te vermijden. Al is eigenlijk één ding maar écht belangrijk: dat het gezond is.

Bron Delish | Beeld Shutterstock