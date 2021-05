Feit of fabel: na de seks móet je plassen

Het is een ongeschreven regel die veel vrouwen kennen: na de seks is het belangrijk dat je even naar het toilet gaat om te plassen. Maar de vraag is: waarom? En is dit echt zo belangrijk als dat iedereen beweert?

Blaasontsteking

De voornaamste reden om te plassen na de seks is dat het blaasontstekingen kan voorkomen. De plasbuis van de vrouw is namelijk korter van de man. Dat is logisch, want bij de man gaat deze nog door de penis heen. Om deze reden hebben vrouwen vaker last van urineweginfecties en blaasontstekingen.

Bacteriën

Tijdens de seks komt het vaak voor dat er bacteriën in de plasbuis terecht komen. Door meteen na de seks te gaan plassen, spoel je deze bacteriën weer weg. Dit zou de kans op een blaasontsteking moeten verminderen.

Niet bewezen

Dit klinkt als een heel logisch verhaal, maar is dus nog nooit bewezen. Sommige vrouwen plassen namelijk altijd direct na de seks en hebben evengoed nog een blaasontsteking. En andere vrouwen plassen nooit na de seks, en die hebben nergens last van. Het verschilt dus per persoon en je moet vooral doen wat voor jou goed voelt.

Zwangerschap

Ook schijnt het zo te zijn dat plassen na de seks de kans op zwangerschap vermindert. Door te plassen, plas je namelijk ook de spermacellen weg. En is de kans op een zwangerschap dus minder. Maar ook dit is nooit bewezen, en ga het ook zeker niet als veilige optie gebruiken als je onveilige seks hebt.

Conclusie

Het is dus eigenlijk gewoon een fabel. Want er is geen bewijs voor. Ga na de seks dus vooral plassen als je dat fijn vindt, maar weet dat je de kans op een blaasontsteking zo niet 100% uitsluit.

