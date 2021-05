6 interessante feiten en fabels over het slikken van de pil

Misschien slik je ‘m al, wil je juist stoppen óf weer opnieuw met de anticonceptiepil beginnen. Deze regelmatig nemen klinkt en is vrij simpel. Maar over het slikken van de pil heersen nog steeds verschillende onduidelijkheden en meningen.

Heeft het nemen van de pil nou echt invloed op je libido en is het schadelijk voor je gezondheid? Dit zijn een aantal feiten en fabels op een rij.

Fabel: Je wordt niet ongesteld als je de pil slikt

Voor het grootste deel ben je veilig en verlies je geen bloed, maar toch kun je na een aantal maanden doorbraakbloedingen krijgen. Dit is volkomen normaal en gebeurt vaak tijdens de eerste maanden dat je de pil gebruikt.

Feit: Hoelang je de pil doorslikt, maakt niets uit

Veel vrouwen denken dat het nodig is om regelmatig een stopweek te hebben en de pil dan even niet te slikken. Dit is niet het geval. Je kunt de pil gewoon doorslikken zolang jij wilt. Wel wordt het advies gegeven om tijdens doorbraakbloedingen of klachten een pauze in te lassen.

Feit: Het slikken van de pil is slecht voor je libido

Ja, het kan effect hebben op de zin die je hebt in seks. De pil heeft natuurlijk invloed op je hormonen en remt ook de productie hiervan. Tijdens de productie van de hormonen wordt testosteron onderdrukt en hierdoor merken sommige vrouwen na een tijdje dat hun seksuele lustgevoelens minder sterk zijn. Met de nadruk op sommige: dit geldt zeker niet voor iedere vrouw.

Fabel: Het is schadelijk voor je gezondheid

Ook al speelt het anticonceptiemiddel een rol in het opschudden van je hormonen, schadelijk is het niet. De meeste artsen en onderzoeken hebben bewezen dat het nemen van de anticonceptiepil niet schadelijk voor je gezondheid is.

Feit: Door de pil kun je aankomen

Dit is waar. Door het slikken van de anticonceptiepil kun je meer eetlust krijgen door de hormoonveranderingen. Je krijgt veel zin in vettig of juist zoet eten. Dit is niet de enige reden van het feit dat je aan kunt komen. Het oestrogeen dat in de pil zit zorgt ervoor dat je lichaam vocht vasthoudt. Hierdoor kun je zo’n 1 tot 1,5 kilo in gewicht toenemen.

Fabel: Je kan niet in de overgang komen door het nemen van de pil

Dit is een fabeltje. Je kunt de overgangsklachten onderdrukken en dus niet merken, maar het gebeurt zeker wel. Je kunt de pil gewoon blijven slikken, maar rond de 53 jaar of ouder zou je ook kunnen stoppen omdat rond deze leeftijd vaak de menopauze wordt bereikt. Dit is je laatste menstruatie. Overleg dit met je huisarts.

Bron: Cosmopolitan | Beeld: GettyImages