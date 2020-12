Feit of fabel: zorgt elke dag je haar wassen echt voor vet haar?

Haaradviezen, we barsten er allemaal van. Was je haar niet iedere dag of ga elke zes weken naar de kapper. Maar kloppen deze tips wel? Wat zijn de feiten en fabels?

Wij zetten een aantal haaradviezen op een rijtje en laten weten of het nou een feit of fabel is.

Je haar wordt sneller vet als je het elke dag wast

Voor mensen die snel vet haar krijgen lijkt elke dag onder de douche stappen een goede oplossing. Helaas is zo’n dagelijkse wasbeurt niet goed voor je hoofdhuid. Je hoofdhuid produceert namelijk van nature talk, een vetachtige substantie die je hoofdhuid beschermt. Shampoo verwijdert die talg. Door teveel je haar te wassen zet je juist je talgproductie aan en wordt je haar sneller vet. Het beste was je je haar zo’n twee tot drie keer per week.

Was je haren met koud water

Niet even prettig, maar helaas geen fabel. Door je haren met koud water te wassen zorg je ervoor dat de schubbenlaag rond je haren sluit. Hierdoor ziet je haar er minder pluizig en dof uit. Maar, koud water gebruiken heeft ook zijn nadelen. Koud water verwijdert moeilijker onzuiverheden. Het beste was je je haar met warm water en spoel je het na het wassen met koud water, zo krijg je extra glans.

Wissel voor je gezondheid af en toe van shampoo en conditioner

Wie staat er nog meer met keuzestress voor het shampooschap? Er zijn zóveel keuzes, laat staan als je elke paar maanden van shampoo moet wisselen. Gelukkig blijkt dit advies een fabeltje. Het regelmatig gebruiken van dezelfde shampoo en conditioner verandert niet de werkzaamheid ervan. Wel moet je zorgvuldig kiezen welke producten goed werken voor jouw hoofdhuid en haar.

Je haar groeit sneller door de puntjes regelmatig te knippen

Dit, ladies, is een fabel. Het haar groeit aan de wortel. Wat je met de punten doet, heeft geen invloed op wat er aan de basis gebeurt. Wat wel helpt is je haar en hoofdhuid gezond en gevoed houden. Het breekt daardoor minder af, waardoor het sneller lang wordt. Heb je gespleten uiteinden? Dan is knippen de enige oplossing.

Borstel je haren meerdere keren per dag

Ja zeker, je haren borstelen is goed voor je haren. Het helpt de doorbloeding van de hoofdhuid, brengt de natuurlijke oliën van je hoofdhuid tot in de punten, verwijdert onzuiverheden én geeft het glans. Nou, wat houdt je nog tegen? Voor iedereen die nu denkt 100 keer per dag je haren te moeten borstelen, dat hoeft gelukkig niet. Haal elke dag een keer de borstel er doorheen en je zit goed.

Bron: Beau Monde | Beeld: Unsplash/Xan Griffin